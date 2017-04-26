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Украина назвала условие возобновления поставок электроэнергии в ЛНР

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Украина назвала условие возобновления поставок электроэнергии в ЛНР | Русская весна

Украинские власти возобновят поставки электроэнергии в ЛНР, если Республика погасит накопившуюся задолженность.

Об этом заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик.

«Если платежи пройдут и долг будет погашен, то мы возобновим поставку электроэнергии», — сказал он, отметив, что решение о прекращении поставок электроэнергии не политическое и продиктовано исключительно экономическими соображениями.

По его словам, объемы поставок электроэнергии в ЛНР в предыдущее время исчислялись 4,5 млн кВт в сутки, что в год составляет более 2 миллиардов.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493150531

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