Украина назвала условие возобновления поставок электроэнергии в ЛНР
Украинские власти возобновят поставки электроэнергии в ЛНР, если Республика погасит накопившуюся задолженность.
Об этом заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик.
«Если платежи пройдут и долг будет погашен, то мы возобновим поставку электроэнергии», — сказал он, отметив, что решение о прекращении поставок электроэнергии не политическое и продиктовано исключительно экономическими соображениями.
По его словам, объемы поставок электроэнергии в ЛНР в предыдущее время исчислялись 4,5 млн кВт в сутки, что в год составляет более 2 миллиардов.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493150531