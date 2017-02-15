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Украина настаивает на своих условиях выборов в Донбассе

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Украина настаивает на своих условиях выборов в Донбассе | Русская весна

Украина настаивает на том, что без решения вопросов безопасности и закрытия границы Донбасса с Россией не может идти речи о выборах в республиках и особом статусе.

Об этом заявила пресс-секретарь представителя в контактной группе по Украине Дарья Олифер по итогам переговоров в Минске.

«Украинская сторона еще раз подтвердила свою позицию о том, что без полного прекращения огня, вывода тяжелых видов вооружений и воинских формирований с территории Украины, без решения вопроса границы — любые разговоры о выборах, о законе про особый статус отдельных районов Донбасса не имеют практического решения», — написала она на своей странице в соцсети.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487184801

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