Украина нашла альтернативу углю из Донбасса

Альтернативой углю из Донбасса для Украины могут быть только поставки угля или газа из России, импортировать уголь из ЮАР сейчас нет возможности, сообщил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик в эфире телеканала «112.Украина».

Ранее в понедельник Насалик сообщил, что ведомство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике из-за нехватки антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, документ «в ближайшие часы» внесут на рассмотрение правительства. По словам министра, Украина может столкнуться с проблемой нехватки энергомощностей для покрытия пиковых нагрузок уже через две недели.

Угроза прекращения поставок из Донбасса антрацитового угля, на котором работают украинские ТЭС, возникла после того, как радикалы начали блокаду грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами ДНР и ЛНР.

«Мы не сможем взять уголь в ЮАР, потому что он законтрактован (другими странами — ред.) по апрель месяц.

Остается два только варианта: или Россия по импорту, или российский газ на газомазутные блоки — эти две альтернативы», — сказал Насалик.

Украина из-за конфликта в Донбассе потеряла доступ к большинству угледобывающих шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, а предприятия, находящиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. Киев вынужден импортировать уголь из ЮАР, США и России.

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