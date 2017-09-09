Украина намерена подать еще один иск к России в ВТО

Украинская сторона планирует в ближайшее время подать во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск против России, касающийся ограничения на ввоз в РФ украинских продовольственных товаров, заявила торговый представитель Украины Наталья Микольская.

На сегодняшний день на рассмотрении ВТО находятся два иска Украины к РФ. Первый из них был подан в октябре 2015 года и касается ограничения РФ импорта украинских вагонов и стрелочных переводов. Второй был подан осенью 2016 года и касается запрета Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.

«Мы готовим еще один иск, о котором довольно давно говорим. Он для нас самый сложный с точки зрения сбора доказательной базы. Он касается ограничений ввоза продовольственных товаров, это так называемая фитосанитарная группа, товары, ввоз которых ограничен санитарными нормами.

Их очень много, мы анализировали все и решили ограничиться лишь теми позициями, по которым у нас есть хорошая доказательная база», — сказала Микольская в интервью украинскому еженедельнику ZN.UA.

По ее словам, при обсуждении подобных споров необходимо понимать, что доказательная база находится не у государства, а непосредственно у предприятий.

Читайте также: Как Путин «нагнул» Порошенко

«Сейчас мы уже финализируем запрос на проведение консультаций по данному делу и собираемся его подать в ближайшее время», — уточнила Микольская, не назвав при этом ни конкретных дат, ни списка продукции.

В свою очередь Россия ранее направила в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми начиная с 2014 года санкциями: ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину.

В иске речь идет, в частности, о запретах на ввоз из РФ мясных и молочных продуктов, рыбы, винно-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений и многих других товаров. Компаниям РФ также запрещено участвовать в приватизации на Украине, что является еще одним грубым нарушением обязательств Украины в ВТО.