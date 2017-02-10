Украина 

Украина: националисты ущемляют права русскоязычных

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  Видео предоставлено Алексеем Журавко специально для News Front.   Так называемый флешмоб националистов, в котором «свидомые» преследуют русскоязычных граждан Украины, добрался и до Херсона.   Якобы «патриоты», которые и сами то не совсем владеют украинским языком, пытаются навязать свое мнение другим гражданам.   Жертвы укроСМИ устанавливают свои порядки в русскоязычном Херсоне.

Метки по теме: Алексей Журавко; новости Украины; новости Херсона; русский язык на Украине; Украина; Херсон; языковой вопрос на Украине

По материалам: http://news-front.info/2017/02/10/ukraina-nacionalisty-ushhemlyayut-prava-russkoyazychnyx/

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