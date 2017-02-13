Украина на сможет без угля с Донбасса, — Гройсман (+ВИДЕО)

Альтернативы углю, которые добывается в Республиках Донбасса, у Украины на сегодняшний день нет.

Об этом вечером в воскресенье заявил премьер-министр «незалежной» Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов.

«Из угля вырабатываются электроэнергия и тепло. Куда поставляется эта электроэнергия? В дома, жилье, квартиры украинских граждан.



То есть речь идет о том, что блокирование поставок угля, которому нет альтернативы, означает остановку и веерные отключения по всей территории страны. Нужно доводить до этого? Я считаю, что нет», — обрисовал неутешительные последствия «патриотической блокады Донбасса» Гройсман.

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Премьер оговорился, что согласен с необходимостью борьбы с контрабандой, как на государственной границе, так и на линии разграничения, однако подчеркнул, что «мы не должны объявлять жесткую борьбу украинским гражданам, у которых должно быть светло и тепло».

Напомним, с 26 января «ветераны АТО» заблокировали железную дорогу Луганск-Лисичанск-Попасная с целью пресечь торговлю с Донбассом.

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