Украина на пороге большого конфликта — мнение

Политолог Дмитрий Родионов — о том, что разборки на Херсонщине могут стать предвестником полномасштабной гражданской войны на Украине.

Что-то происходит на Херсонщине. На самой границе с Крымом. Сначала говорят, что ВСУ разгромили базу крымско-татарского батальона — незаконного вооружённого формирования уже даже по украинским «законам», изъяв оттуда огромное количество оружия. Потом выясняется, что кто-то напал уже на бойцов ВСУ, передает Life.

Как бы то ни было, это очень похоже на разборки укровояк с боевиками Меджлиса. Рано или поздно это должно было произойти. Вся эта блокада, организованная националистами вместе с татарскими боевиками, преследовала одну цель — срубить бабки. Куча людей кормилась с этой блокады. Они нигде и никогда не работали, просто не умели ничего делать, кроме как стрелять, — Херсонщина стала для них раем.

Впрочем, и стрелять они не очень-то стремились, иначе, как истинные патриоты, давно были бы в зоне «АТО». Но там стреляют не только они, но и в них, и потому есть риск вместо телевизора, вынесенного из хаты местного жителя, получить дырку в голове.

Воевать с женщинами и стариками глубоко в тылу у них получается гораздо лучше, а главное — безопаснее.

Вот так и превратилась Херсонская область в криминальную клоаку. Рано или поздно боевики должны были передраться между собой, не поделив награбленное. Кроме того, должен был случиться еще и конфликт татар с представителями нацбатов. Хотя Порошенко и говорил, что сегодня татары — это самые большие украинцы, националисты с ним вряд ли бы согласились.

Да и есть сомнения, что реверансы Порошенко в сторону Меджлиса остались незамеченными. Зато они, судя по всему, вселили в его руководителей ощущение вседозволенности. И тогда татары, не дожидаясь «освобождения Крыма, стали строить свой «Крым» на Херсонщине, не спросив мнения ни местных жителей, ни «побратимов» из националистических батальонов.

Только вот последние татар своими «побратимами» не считают. И не скрывают, что это союзники до ближайшего перекрёстка. Пока вместе против «москалей», они готовы терпеть. Но этот симбиоз татар с нацистами должен был рухнуть.

Что там произошло — пока непонятно, да и не столь важно. Важно то, что эти деятели с молчаливого согласия и даже при покровительстве официального Киева превратили Херсонщину в гигантскую пороховую бочку, которая может полыхнуть так, что мало не покажется.

Многие жители области с завистью смотрят по ту сторону границы — на крымчан, которые смогли оградить себя от кошмара под названием «Украина». Да и в Донбассе, где хоть убивают каждый день, — больше нет Украины. А им приходится терпеть у себя этот маразм.

Однако проблема в том, что пороховой бочкой теперь стала не только Херсонщина, но и вся Украина. И чем дальше будет затягиваться вялотекущая война с Донбассом, тем сильнее рванет. И уже по всей стране.

В 2014 году им удалось быстро мобилизоваться и предотвратить распад страны, потеряв лишь Крым и Донбасс. Повторить это второй раз уже не получится. Тем более что некому будет повторять. Они просто передерутся друг с другом, благо оружия и людей с боевым опытом в стране полно.

Нужно только, чтобы кто-то поднёс спичку. Возможно, это случится на Херсонщине, где люди могут воочию наблюдать апофеоз криминального беспредела.

Дмитрий Родионов