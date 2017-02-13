УКРАИНА! МВФ, ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА! ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, БРАТЬЯ ?

Наверное, все уже хорошо заметили, что в Украине укрепилось понятие, что политика – превыше всего, она впереди экономики, которая должна быть инструментом проведения той или иной политики, это привело к тому что по сообщению Государственной службы статистики Украины индекс потребительских цен (индекс инфляции) за период январь 1998 — январь 2017 года — 1058,2 %. А где же рост зарплат и социальных выплат ?

Здесь же мы видим, что за весь этот период итоговый индекс реальной зарплаты составил 120,6% http://index.minfin.com.ua/index/infl/

Эти цифры порождают скорбные мысли и печальный образ великого Украинского народа в головах думающей части населения.

Из всего изложенного вырисовывается портрет власти, неспособной или не желающей выполнять свой конституционный долг перед народом, уполномочившего эту, так называемую «власть», работать в интересах народа!

Естественен вопрос – как ещё долго, до каких пор?

Вместо планомерного и внятного действия, власти решили все поставить вверх дном и обязать предпринимателей выплачивать з/п в размере 3200 грн. Очевидно что мышление людей, обустраивающие Винницкие базары не могут охватить государственные масштабы, ведь одно дело собирать плату с барыг за торговлю на базаре, а другое дело, собирать деньги для государственных нужд, здесь надо действовать с умом, дерево нельзя под корень рубить, надо давать ему возможность расти.

Уже очевидно, что нашему обществу необходима совершенно другая модель государственного и экономического устройства.

То, что мы сегодня имеем, очень похоже на то, что власть имеет нас.

Это похоже на «сеанс» принудительной любви! А как такой «сеанс» называется? Называется он — насилие! Но в уголовном кодексе Украины, и не только, имеются четко выписанные статья об ответственности за насилие! Задаём себе вопрос – а как политиков привлечь к ответственности за насилие над целым народом? Ответ, если без очередного Нюрнберга, то внесением в уголовный кодекс определённых статей, применимых к оценке результатов «деятельности» отдельных политиков! Кто — против? Политики! Кто разрабатывает и утверждает законодательство в Украине, и не только? Политики!

Иными словами мы все ближе к классике : — «Спасайся, кто может !».

Правда возникает вопрос, а кто не может? Кому просто некуда бежать?

Разве это не последствия реформ, навязанных нам «англосаксонами У нас нет денег? А кто вам виноват? Берите кредиты, покупайте, платите проценты за кредиты и «радуйтесь» жизни. А и правда, как тут не радоваться. Вопрос в другом – для кого это радость?

Ясно, что с страна «успешно» деградирует, при огромном участии в этом всех ветвей власти.

И, что бы мы не говорили о представителях всех ветвей власти, кто из них что заслуживает, сегодня можно, одесской лексикой, сказать – чёрти что и сбоку бантик, а это – голый мужик в профиль. Так и наша власть – ничем не прикрытое, голое самомнение.

Продолжим, однако, знакомить читателей с материалом аналитического отдела нашей организации.

Почему ничего в стране не меняется уже 25 лет?

Потому, что Украина порабощена глобальной финансовой мафией. Все просто. Для развития экономики необходимо иметь возможность самостоятельно, повторяем, самостоятельно, производить эмиссию своей собственной валюты — гривны. Только за счет эмиссии гривны экономика Украины может эффективно развиваться. То есть страна должна печатать столько денег, сколько нужно для эффективного развития экономики.

А почему мы не можем напечатать столько денег сколько нужно?

Потому, что в договоре с МВФ записано, что Украина может напечатать и ввести в оборот собственных денег столько, сколько у неё имеется золотовалютных запасов в долларах. Если золотовалютные запасы Украины в долларах составляют, например, 10 млрд. долл. и соотношение между долларом и гривной составляет 1:22, мы можем ввести в оборот денежную массу в размере 220 млрд. гривен. И не больше. За этим чётко следит Национальный банк Украины, председатель которого ― ставленник МВФ и Всемирного банка (ВБ).

Украине нужно примерно полтора триллиона гривен (в стране их сегодня в 7 раз меньше). И тогда мы сможем строить дороги, развивать агропромышленный комплекс, промышленное производство. Сегодня в стране нет денег! Деньги ― кровь экономики. Если денег нет, экономика не развивается.

Обратите особое внимание на 2013 год. Кредитов почти не было, золотовалютные запасы ― на уровне 24,5 млрд. долл. На счетах предприятий и организаций миллионы гривен, а казначейства счета не оплачивают, говорят, нет наличных денег или нет ликвидности, что одно и то же.

Почему в государстве нет денег? Потому что нет долларов. А их нет потому, что МВФ не дает кредитов. Премьер-министр Николай Азаров говорит, что нам не нужны кредиты и делает эмиссию гривны (печатает деньги). Деньги появляются и тут же исчезают. Ибо Национальный банк уже доложил об эмиссии своим хозяевам из МВФ и ВБ. Неприятности не заставляют себя ждать. И власти ― нет.

Все требования МВФ направлены на то, чтобы страны попадали в зависимость от доллара и никогда не могли избавиться от этой зависимости.

В чём состоят требования МВФ?

Первое — полная приватизация, затем повышение платежей за газ, коммунальные услуги, устранение социальных льгот и т.п. Полная приватизация ведёт к тому, чтобы государство, продавая, например, электроэнергию или зерно, не могло пополнять свои золотовалютные резервы. Частные компании, что-либо продавая, уводят из страны деньги в офшорные зоны. Золотовалютные запасы не пополняются.

Повышая платежи, пенсионный возраст, устраняя льготы, финансовая мафия заставляет людей работать, не давая возможности думать о сущности ситуации, превращая народ в бессловесных рабов, в биомассу.

Но почему так ведут себя правители, депутаты, президент, премьер-министр? Их тривиально покупают, закрывая глаза на разворовывание кредитных денег. Подписавший кредит получает официально себе в карман 5 % от суммы кредита!? Три миллиарда кредит ― 150 миллионов в карман ― неплохой бизнес?

Нам всё время талдычат, что кредиты МВФ ― хороший сигнал инвесторам для кредитования экономики страны. Украина более 20 лет подаёт сигналы инвесторам, имея миллиардные кредиты МВФ, но где инвесторы? Их практически нет.

Что нужно для инвестиций? Послушаем монетаристов. Один из самых известных ― Генри Лиу (США). Он пишет: «Как показывает государственная теория денег (согласно которой суверенный народ имеет право ввести в обращение собственную валюту), каждое правительство может финансировать при помощи собственной валюты все потребности внутреннего развития и обеспечивать полную занятость без инфляции».

Если правительство решит поменять свою политику сдерживания эмиссии гривны и станет больше и больше финансировать за счёт госбюджета различные экономические программы, монетарная база Украины (считайте, эмиссия гривны), будет расти. Экономика насыщается деньгам. Ставки по депозитам снижаются, кредиты дешевеют, хотя, может, не так быстро, как хочется.

Сегодня насыщение деньгами экономики Украины правительство осуществляет за счет роста госдолга. Долги Украины растут, растёт и количество денег в обращении. США «печатает свои доллары» триллионами, чтобы стимулировать рост своей экономики, почему же Украина не может напечатать свои миллиарды гривен?

Колонизация народов достигла своего пика и если её не остановить, то мы войдем в мир невиданного рабства, в котором небольшая кучка представителей глобальной финансовой мафии поработит весь мир и, используя мощь невидимого информационно-финансового оружия, будет эксплуатировать всё человечество. Поэтому люди должны знать правду, какой бы невероятной она не казалась.

Но были и есть люди, которые боролись и продолжают бороться с глобальной финансовой мафией за освобождение человечества от эксплуатации. К примеру, Иосиф Сталин, генерал де Голль, Джон Кеннеди, Муаммар Каддафи, Александр Лукашенко! Почему из них делают монстров. Иосифа Сталина называют тираном и убийцей, на президента де Голля покушались более 30 раз, Джона Кеннеди убили, а президента Беларуси Александра Лукашенко называют неофашистом.

Почему? Все дело в том, что они поняли то, чего не хотят понять или понимают, но помогают глобальной финансовой мафии грабить свой народ, правители Украины. Они разными путями пришли к пониманию того, что занимая деньги под ростовщический процент, мы становимся рабами международных банкиров. Они отказавшись от доллара смогли за несколько лет поднять с руин экономику своих государств. Феноменальный факт, не правда ли? Однако глобальная финансовая мафия этого им не простила…

«Устроив на Украине переворот, Запад теперь готов начать «грабёж» под прикрытием МВФ — пишет американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Крейг Робертс. — СМИ намеренно не сообщают правды о сути кредитов МВФ, ведь они чреваты для Украины падением уровня жизни, потерей собственных производств и ещё большими долгами.

Робертс опубликовал на своём сайте анализ ситуации, в которой оказалась Украина. По его словам, киевские протесты были организованы Вашингтоном для того, чтобы разместить базы НАТО у границ России и разграбить Украину, навязав ей кредит МВФ. И этот грабёж, — пишет Крейг, — уже начался. А идеалисты, протестовавшие на майдане, оказались доверчивыми простофилями. Чтобы предотвратить падение гривны и высокие цены на импорт, страна будет влезать в ещё большие долги. При этом коррупция никуда не денется.

Таким образом — резюмирует Робертс, — «прямой результат наивных протестов на майдане — более низкий уровень жизни, рост коррупции, потеря суверенитета в экономической политике и передача государственной и частной собственности в руки Запада». В заключение он отмечает, что правительства государств-должников подписываются на программы МВФ и обкрадывание своего населения потому, что они подкуплены».

Помните слова Эммануила Канта: «Тот, кто становится пресмыкающимся, червём, может ли затем жаловаться, что его раздавили?».

Добра всем желаю, с уважением ко всем читателям, единомышленникам и оппонентам.

Для единомышленников и оппонентов: solidarnost@transinform.net

Для однодумців і опонентів: solidarnost@transinform.net

Председатель

Координационного Совета

ОО «Союз солидарности и социальной справедливости»

адвокат А.Юрченко

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110150/17175/-