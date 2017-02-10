Украина может ввести военное положение быстро-быстро, — Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил «очень-очень быстрым» введением военного положения и рассказал, что можно «вести войну» и без него.

Если ситуация в Донбассе ухудшится, то Украина вполне готова к введению военного положения, потому что этот вопрос «неоднократно проговаривался», заявил министр в эфире одного из украинских телеканалов.

«Вопрос неоднократно проговаривался. Есть соображения безопасности, есть соображения правового характера. Если ситуация этого потребует, это произойдет очень-очень быстро», — таинственно пообещал Климкин.

При этом он добавил, что «этот вопрос постоянно находится в состоянии обсуждения», то есть очевидно, что в правительстве Украины «проговорили» еще не всё и опасаются неприятных последствий такого шага.

«Но само по себе состояние войны не предполагает однозначно именно введения военного положения», — рассказал далее Климкин.