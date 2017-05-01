Украина купила пожарную машину за миллион евро (ФОТО, ВИДЕО)
Для аэропорта «Борисполь» купили необычный аэродромный пожарный автомобиль четвертого поколения — Rosenbauer Panther 5.
Стоимость этой машины с колесной формулой 6×6 и футуристическим дизайном — 1 млн евро, сообщает Autonews.
Panther 5 перевозит 14 500 литров огнетушащих веществ. Мощный пожарный насос обеспечивает подачу до 152 литров в секунду, а в минуту — это почти 9 тонн.
Машина укомплектована турбодизельным двигателем мощностью 700 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и разгоняется до 80 км/ч за 30 секунд. Максимальная скорость — 120 км/ч.
Rosenbauer Panther 5 начнет свое дежурство накануне «Евровидения-2017» для усиления уровня пожарной безопасности в аэропорту.
Как ранее сообщала «Русская Весна», желающим посетить «Евровидение-2017» в Киеве организаторы приготовили еще один «приятный» сюрприз, две тысячи уже проданных билетов не имеют реальных посадочных мест — таких секторов просто не существует — или же они есть, но увидеть сцену и даже услышать происходящее на ней будет невозможно.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493629328