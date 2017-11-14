Украина: Кто влиятельней Порошенко и зачем кукловодам новая война на Донбассе?

Если полистать политический глоссарий, то для Украины найдётся вполне подходящее определение её государственного строя. Существует такое понятие, как клептократия — правительство, контролируемое мошенниками, имитирующими честную службу и использующими преимущества власти для личного обогащения и влияния путём расхищения государственных средств. Для клептократии характерны коррупция и лоббизм.

К чему же привели страну украинские клептократы? Самые печальные выводы можно сделать уже сегодня и предвидеть весь итог по событиям последнего месяца.

Преступления на Украине увеличиваются с каждым днём. Всевозможные подрывы, стрельбы и гранатные детонации происходят почти каждые сутки. Толчком или каплей, переполнившей край, стал новый т.н. МихоМайдан.

В первые выходные этого месяца произошло больше происшествий, чем могло происходить при «кровавом диктаторе» Януковиче. Расстрелы и подрывы автомобилей, обычные запугивания с применением гранат, даже как бы это глупо не выглядело, но убийство кирпичом по голове – из одной серии разборок. Если включить в этот список попытки ареста и сам арест сына министра МВД А. Авакова, то очень интересные дела получаются.

Что же всё-таки происходит?

Простой народ из прохожих на пл. Конституции меня в этом плане удивил. Всё-таки не зря украинские массмедиа хныкались и во всех бедах винили Россию. Народ-то подхватил. Недавно репортёр А. Шария прошёлся по пл. Конституции и в режиме нон-стоп провёл опрос. Из опроса следует, что все теракты и убийства, которые происходят на Украине, курируются Кремлём. Так считает большинство.

Вот один из комментариев: «В этом всём есть след наших соседей, которые с нашей властью заодно, и наша власть – это служители наших соседей». Меньшинство всё же подозревает подвох и полагает, что всё это творят украинские власти. Но что бы не думали блаженные майдановские прохожие, а всё это элементы одной большой операции, которая, по странному стечению обстоятельств, начала своё движение после очередного приезда спецпредставителя американского госдепа Курта Волкера. Вопиющее совпадение, не правда ли?

Начиная с Майдана 3.0, всё говорит о том, что протесты скорректированы не только против Порошенко, но главное, против современного экономического и политического уклада в пользу США.

Ведь не просто так американцы вкладывали свои деньги в создание современной Украины. Настало время жатвы.

Благодаря Евромайдану был уничтожен политический режим Януковича, что породило современные реалии, а теперь пришёл черёд и Порошенко пододвинуться. И сейчас мы наблюдаем не что иное, как попытки полного подчинения власти. Политический блицкриг, который окончательно сделает Украину колонией США.

Но американцы прекрасно понимают, что если повторить тот же самый сценарий Майдана, что и 4 года назад, то от страны ничего не останется. Ввиду огромного количества оружия на руках гражданских и народной усталости, Украину охватит полномасштабная гражданская война.

Только поэтому «МихоМайдан» и носит такой вялый характер, а элементы давления переносятся с Майдана на другие зоны давления. Убийства, покушения, теракты, угрозы — всё это продолжение нового Майдана, которое направлено на то, чтобы рассредоточить давление на власть и продавить интересы США в свою пользу.

Ошибка Порошенко и его же свиты в том, что они, как и многие другие, полагают, будто американцы наняли их для реализации своих целей. Вот только так не бывает. Стоит любому правительству продаться лишь единожды, как окажется, что его купили с потрохами и пути назад нет. А Капитолий уже давно разочаровался в выборе своего наместника и намерен расторгнуть с ним договор.

Политика Порошенко только создаёт видимость выполнения приказов и всего лишь играет деньгами, создавая иллюзию действия, а страна давно превратилась в иллюзию государства.

Американцам элементарно надоело выписывать деньги в чёрную дыру украинской макушки и её же чиновников. Контроль над властью в стране лишь частичный. Вместо контроля возрастает беспорядочное движение Бойля, а президент только выполняет функцию участника в борьбе за влияние. Кроме того, американцы давно усвоили, что сам образ правления украинской элиты останется в тех же рамках, что и прежде.

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Вашингтон понял, что в стране слишком много олигархических царьков, которых нужно сдвинуть. Порошенко, Коломойский, Ахметов и Аваков имеют совершенно разные виды на будущее. Но сейчас, похоже, США решили временно поддержать аристократию Коломойского и подчинить себе остальных.

С самого прорыва границы Михо была ясно видна оказанная ему поддержка со стороны Тимошенко. А Тимошенко – давний партнёр Коломойского. После на майдан высыпались Соболев, Семенченко и Парасюк, которые тоже состоят в рядах выкормышей Бени. Думаю, уже давно не секрет, что Тимошенко – будущий президент Украины от Америки, а исходя из этого, связь Коломойского и США вполне очевидна.

Всё, что сейчас происходит на Украине, направлено в основном на то, чтобы Порошенко подчинил Верховную раду и олигархат.

Подчинение ВР позволит американцам ставить на любые должности только тех, кто будет безоговорочно принимать те или иные решения и фактически управлять страной. Желательно оставить их на голой зарплате и манипулировать подачками. Конечно, депутаты и прочая шваль не согласны, но для этого американцами уже создано НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро), детективы которого уже начали свирепствовать и шерстить чиновников.

Подчинение олигархата (читай – уничтожение) позволит американцам распоряжаться ресурсами, землёй, энергетикой, промышленностью, СМИ. В общем всем, с чего можно получать прибыль. Работы в этом направлении уже развёрнуты даже в рядах обывателей, где просто настраивают народ против олигархов. Почему-то только сейчас начала появляться информация о задолженности олигархов в бюджет Украины.

Почему только сейчас запели? Информация о задолженности говорит только о состоянии на первое января 2017. Олигархи якобы задолжали $33 млрд, а если посчитать всех мелких «грабіжників, депутатів, суддів, прокурорів та безліч інших паразитів» – то сума утроится в 3 раза до $100 млрд.

«Це майже 3 трильйони гривень!!!» – заявляет «Вести юа». Примерно столько Штаты теряют на распоясавшихся олигархах ежегодно. А подконтрольные им ресурсы заявляют: «Перш ніж читати – сядьте та візьміть автомат», – предлагает «Кризис». Лично у меня эти цифры вызывают подозрение. Однако подчёркиваю, что травля олигархов началась только сейчас. Странно, не находите?

Ещё одним немаловажным требованием являются мечты Сороса, Клинтон и прочей элиты глобалистов снова начать полномасштабную войну на Донбассе.

Для этого даже назначили нового командующего войсками «АТО» 44-летнего генерал-лейтенанта Михаила Забродского, который лично принимал участие в геноциде русских Донбасса и получил за это «Героя Украины». До этого Забродский проходил стажировку в Колледже командования армии и объединенного Командования начальников штабов в США. Свободно владеет английским языком.

То есть, кандидатура просто огонь. Забродский умеет отлично понимать американцев и уже вкусил, так сказать, москальской крови, что делает его идеальным псом американской военной машины.

Примечательно, что назначение нового командующего состоялось именно сейчас, в преддверии саммита АТЭС, который недавно прошёл во Вьетнаме, где встретились Трамп и Путин. А после этого для подстраховки и расстановки всех точек над «i» в Сербии встретятся Волкер и Сурков.

Как видите, давление на украинскую элиту набрало гиперускорение по всем направлениям. Задействована каждая лазейка. Это и дрейфующий Майдан, и его сторонники в ожидании команды, это судебные, антикоррупционные и всевозможные бандитские разборки. Убийства на манер Окуевой, покушение на радикала Мосийчука и прочее, прочее.

Пока я это пишу, в Киеве, в Днепровском районе, в жилом доме на улице Пражской от взрыва боевой гранаты погиб 24-летний мужчина. И такие сообщения приходят каждый день и не всегда единожды.

Не спорю, что подобное происходило и раньше, но почему именно сейчас теракты и разборки приобретают более частый характер?

Порошенко долго противился, но судя по всему, американцы запустили блицкриг колонизации государства, и совсем скоро Порошенко может начать торговаться за сохранение «нажитого» богатства, и возможно, даже своей жизни. Но в случае неудачи у него всё равно есть шанс сбежать.

В борьбе между двумя баронами, естественно, не может быть не втянут Аваков, который пытается дистанцироваться от внутренних разборок. Отсюда обвинения в коррупции и арест его сына с вытекающими последствиями, наезды на его помощников, замов и прочих прихлебателей. Но Аваков показал и Порошенко, и американскому НАБУ, и остальным ротозеям, что вертел он эти разборки и их инициаторов. Авакову плевать на всех.

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К примеру, при попытке обыска квартиры Авакова-мл. ни один прокурор или НАБУшник не смогли даже переступить порог его подъезда. Все, так сказать, обделались. Ведь за Аваковым есть реальная сила и влияние. Судья Соломенского суда Украинець В.В. в присутствии радикалов трясущимся голосом был вынужден освободить всех, в том числе Чеботаря и Литвина под личное обязательство. «Аргументы» Авакова оказались куда убедительнее прочих. И никакие американские организации ему не указ. Как и сами американцы.

У Авакова есть МВД, им он распоряжается как своей собственной охранной фирмой или рэкетом. «Дело о рюкзаках» – яркое тому подтверждение. Высокий уровень его влияния признаёт даже народ.

По недавнему соцопросу, проведённому одним из украинских телеканалов, 88% украинцев считают, что Аваков имеет большее влияние, чем Порошенко. Как показывает практика, так оно и есть.

Скорее всего, американцы сосредоточат, если уже не сосредоточили, свои усилия на подавление влияния и амбиций Авакова. Но человеку, который фактически приручил радикалов (немалый фактор силы), создал территориальные батальоны, добровольческие батальоны, издевательства и убийства которых получили огласку во всём мире… Что ему можно предложить, кроме смерти? Куда он будет бежать из страны и кто предоставит ему пристанище?

Такой человек может только убивать за своё право на существование. И ему уже совсем неважно, сколько людей погибнет бессмысленными смертями. А чем больше его будут загонять в угол, тем больше крови будет литься. В таком случае Украина опять рискует утонуть в крови. США на это не согласны и самую главную преграду будут устранять ещё долго. Думаю, это последний барьер для полного подчинения страны.

И напоследок чисто гражданские перспективы после полной колонизации.

Американцам нужна не только вся территория Украины, им конечно же нужны и собственные рабы. В случае реализации законопроекта «о банкротстве физ.лиц» (ЗП №2353а), на Украине возобновляется крепостное право. И это не шутка.

Если, например, вы солидно задолжаете за квартиру или не сможете расплатиться за кредит, то вы узнаете, кто такой пожизненный долговой опекун. Вас могут принудить работать, а в праве распоряжаться своим имуществом и наследством вам легко откажут или вообще отберут жильё. Заключать договоры тоже запретят, а возможность покинуть страну будет только у ваших родственников.

Хотя долги теперь будут переходить по наследству, и все перечисленные плюшки возлягут на ваших детей, которые могут нести ваше долговое (читай – крепостное) бремя благодаря вашим ошибкам прошлого. Да и арест на имущество за долги родственников тоже имеет место.

Однако после уже прошедшей судебной реформы малоимущие граждане вообще лишены возможности защищать своё имущество в суде, а если на вас напишут липовую расписку, то без адвоката вы это не докажете, и добро пожаловать в крепостные.

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Примечательно, что и само государство не в состоянии рассчитываться по внешним и внутренним долгам, а Международное рейтинговое агентство Fitch называет положение Украины как преддефолтное. В таком случае, вся страна и её крестьяне оптом переходят под распоряжение заморских панов.

Не хочется повторять затёртую фразу о «доскакались», но похоже, что так оно и есть. Блицкриг колонизации уже идёт по головам.

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Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»