Украина и Прибалтика получат от Британии 700 млн фунтов для противостояния России

Министерство иностранных дел Великобритании выделит 700 миллионов фунтов стерлингов Украине и Прибалтике для укрепления их способности противостоять России.

Об этом сообщает британский таблоид Sun.

«Борис Джонсон намерен выделить 700 миллионов фунтов для нового фонда, средства которого могли бы быть потрачены на проекты на Украине и в странах Балтии. Средства, которые будут выделены из бюджета программ международной помощи, могут быть также использованы на Ближнем Востоке с целью борьбы с экстремизмом», — пишет издание.

По словам официального представителя британского внешнеполитического ведомства, «создание фонда находится на первоначальной стадии».

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