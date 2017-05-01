Украина и Польша: заклятые друзья

Решение о сносе всех мемориалов в честь лидеров ОУН и УПА, принятое властями Польши, сложно назвать неожиданным и сколько-нибудь выбивающимся из взятой уже довольно давно Варшавой линией в отношениях с украинскими властями.

Энергично поддерживая Украину на всех международных площадках, тиражируя тезис о российской оккупации Донбасса, плюсуя к ним собственные фантазии на тему российской угрозы, в двусторонних польско-украинских отношениях, руководство Польши держится скорее негативистского тренда, выступая за безоговорочное осуждение ОУН и УПА и их сотрудничества с немецкими нацистами.

Еще в августе прошлого года польский сейм почти единогласно принял резолюцию о геноциде поляков, совершенным украинскими националистами во время Волынской резни.

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Кроме того, уже почти два года усилиями польской общественности на территории страны идет негласная охота за различными памятниками, мемориалами, даже самыми незначительными изваяниями и надгробиями, установленными на могилах, которые увековечивают память бойцов ОУН-УПА*. Их демонтируют по решению властей, сносят спонтанно, оскверняют, переписывают таблички на них на прямо противоположные по смыслу. Так в 2015 и 2016 годах были разрушены памятники в селах Радруже, Грушовичах, Вежбице и Молодичи.

В декабре 2016 года польское правительство лишило государственного финансирования портал украинской общины в Польше «за фальсификацию истории и враждебную польской государственности пропаганду». Снятый поляками в том же году художественный фильм «Волынь» добавил напряженности в отношения между двумя странами. Его показ был отменен в Киеве, несмотря на то, что польская сторона настаивала на демонстрации.

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Таким образом Министерство культуры Польши не изобрело какой-то новой политической линии, оно просто придало оформившемуся и уже набравшему силу общественному настроению. Однако, радость, испытываемая в связи с этим некоторыми комментаторами из России — дескать поляки начинают прозревать — кажется несколько преждевременной.

В польской войне с памятниками нет никакой серьезной антинацистской подоплеки. Вернее, есть, но взгляд польских консерваторов-националистов, утвердившихся во власти, целиком и полностью устремлен в прошлое, ужасов сегодняшнего дня он как не замечал, так и не замечает.

В Варшаве никто не озабочен националистической сущностью нынешней украинской политики.

Ни факельные шествия, не переименование улиц в украинской столице, ни символика на знаменах территориальных батальонов, ни возрождение структур ОУН УПА — ничто это не заставит нынешнего президента Польши Анджея Дуду и правящую партию «Право и справедливость», которую он некогда возглавлял упрекнуть нынешние украинские власти в попытках актуализировать наследие Мельника и Бандеры и имплантировать его элементы в фундамент государственной политики.

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Напротив, у Украины нет более верного союзника в негласной антироссийской коалиции, нежели Польша. Никто не прилагает стольких усилий в Европейском Союзе, чтобы выставить Россию агрессором, ответственным за войну в Донбассе. Все дело в том, что претензии сторон друг к другу — а Украине тоже есть, что вспомнить — носят локальный характер и касаются только истории.

Националистически настроенные власти обеих стран вглядываются в прошлое не только для того, чтобы отыскать там идеальные формы, в которые можно было бы отлить настоящее и будущее, но и в поиске безвинных жертв, вписанных в виктимный мартиролог. Дело в том, что современный национализм живет страдательным залогом. Ему необходимо ощущать себя потерпевшей стороной, которая так и не компенсации за нанесенные обиды.

Андрей Бабицкий, «Украина.ру»

* запрещенная в России экстремистская группировка