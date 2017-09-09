Украина и Польша разработали «чудо-оружие» (ФОТО)

Оборонные предприятия Украины и Польши разработали «новый» ракетный комплекс.

Совместная разработка под названием ZRN-01 Stokrotka («Маргаритка») была представлена ​​ во время выставки MSPO-2017, которая прошла в городе Кельце (Польша).

«Маргаритка» представляет собой авиационный подвесной блок НУРС калибра 80 мм, установленный на грузовик.

Детище украинско-польской оружейной мысли оснащено системой управления огнем «Topaz».

Как утверждают разработчики, это «чудо-оружие» может служить не только для уничтожения наземных целей, но и для борьбы с беспилотниками, вертолетами и другими низкоскоростными воздушными целями.

Стоит отметить, что украинские «гении» ранее неоднократно устанавливали блоки НУРС на МТ-ЛБ (многоцелевые транспортеры легкие бронированные — прим. РВ) и пытались представить конструкцию как принципиально новое оружие.

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