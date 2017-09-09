Украина и Польша разработали «чудо-оружие» (ФОТО)
Оборонные предприятия Украины и Польши разработали «новый» ракетный комплекс.
Совместная разработка под названием ZRN-01 Stokrotka («Маргаритка») была представлена во время выставки MSPO-2017, которая прошла в городе Кельце (Польша).
«Маргаритка» представляет собой авиационный подвесной блок НУРС калибра 80 мм, установленный на грузовик.
Детище украинско-польской оружейной мысли оснащено системой управления огнем «Topaz».
Как утверждают разработчики, это «чудо-оружие» может служить не только для уничтожения наземных целей, но и для борьбы с беспилотниками, вертолетами и другими низкоскоростными воздушными целями.
Стоит отметить, что украинские «гении» ранее неоднократно устанавливали блоки НУРС на МТ-ЛБ (многоцелевые транспортеры легкие бронированные — прим. РВ) и пытались представить конструкцию как принципиально новое оружие.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504975749