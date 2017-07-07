Украина и Нидерланды подписали соглашение по делу о крушении Боинга MH17

Украина и Нидерланды подписали соглашение о международном правовом сотрудничестве в процессе разбирательств по делу о крушении малайзийского Boeing-777.

Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов.

«Министр юстиции Украины Павел Петренко и министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок подписали международно-правовое соглашение в отношении крушения самолёта, следовавшего рейсом MH17», — отметили в правительстве.

Документ предусматривает, что голландская сторона может привлечь к уголовной ответственности всех подозреваемых, а ближайшие родственники будут иметь одинаковые права в ходе уголовного разбирательства в Нидерландах.

«Подписание соглашения — это важный шаг в установлении истины и осуждении виновных», — заявил Блок.

Ранее в Госдепе США сообщили, что приветствуют решение о передаче Нидерландам права суда по делу о крушении малайзийского Boeing 777, выполнявшего рейс MH17.

Пассажирский самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донбассе. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

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