Украина и МВФ пересмотрят цены на газ для населения
МВФ и Украина договорились пересмотреть цену на газ для населения на новых условиях. Условия вступят в силу с 1 апреля текущего года.
Об этом говорится в новой редакции Меморандума о сотрудничестве Украины и Международного валютного фонда.
В соответствии с документом, пересмотр цены в зависимости от изменения стоимости импортного газа будет проводиться с 1 апреля не ежеквартально, как оговаривалось ранее, а каждые 6 месяцев.
За основу будет браться средняя цена на импортный газ за полгода.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487272435