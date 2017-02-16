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Украина и МВФ пересмотрят цены на газ для населения

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Украина и МВФ пересмотрят цены на газ для населения | Русская весна

МВФ и Украина договорились пересмотреть цену на газ для населения на новых условиях. Условия вступят в силу с 1 апреля текущего года.

Об этом говорится в новой редакции Меморандума о сотрудничестве Украины и Международного валютного фонда.

В соответствии с документом, пересмотр цены в зависимости от изменения стоимости импортного газа будет проводиться с 1 апреля не ежеквартально, как оговаривалось ранее, а каждые 6 месяцев.

За основу будет браться средняя цена на импортный газ за полгода.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487272435

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