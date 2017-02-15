Украина и Израиль создадут центр реабилитации для боевиков «АТО»

Израиль и Украина намерены создать совместный лечебно-профилактический центр по реабилитации боевиков, воевавших в Донбассе, сообщила в среду пресс-служба украинского министерства социальной политики.

По данным пресс-службы, этот вопрос обсуждался на встрече министра социальной политики Украины Андрея Ревы с послом Израиля Элиавом Белоцерковски.

Стороны «наметили программу действий по подготовке реализации совместного проекта по реабилитации боевиков АТО».

«Речь идет о создании лечебно-профилактического учреждения. Работа будущего израильско-украинского центра должна базироваться на опыте и подходах израильских специалистов. Поскольку эта страна обладает передовыми технологиями по восстановлению и реабилитации участников боевых действий», — говорится в сообщении.

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Подготовительному этапу будет предшествовать ознакомление с украинскими ресурсами. В частности, израильская делегация намерена посетить Украинский научно-исследовательский институт протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности в Харькове.