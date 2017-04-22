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Украина готовится подорвать Счастьинскую ТЭС

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Украина готовится подорвать Счастьинскую ТЭС | Русская весна

Украинская сторона завезла на территорию Счастьинской ТЭС 200 контейнеров с неизвестным содержимым, возможно необходимым для последующего подрыва электростанции.

Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.

Он сообщил, что Народной милиции «стало известно об очередной диверсии, которую готовит Украина против жителей ЛНР».

«Вчера директор Департамента регионального развития, промышленности, инфраструктуры и энергосбережения Луганской ОГА Сергей Шелест заявил о полном прекращении подачи электроэнергии на территорию ЛНР с 00.00 часов 25 апреля 2017 года», — отметил представитель оборонного ведомства.

«Накануне его заявления мы фиксировали, что на территорию Счастьенской ТЭС было завезено 200 неустановленных контейнеров», — добавил подполковник.

«Поскольку изношенность оборудования на электростанции составляет почти 80%, угля для работы нет, то Украина не придумала нечего лучшего, как подорвать ТЭС и обвинить в этом Народную милицию ЛНР», — пояснил Марочко.

«Мы предостерегаем украинскую сторону от необдуманных действий, и просим принять к сведению, указанную информацию», — отметил он.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492864431

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