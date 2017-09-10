Украина готовится к вторжению Саакашвили

Из Варшавы отправился автобус с журналистами ведущих СМИ, которые будут освещать попытку возвращения Михаила Саакашвили на Украину, сам же скандальный политик планирует ехать на пропускной пункт «Краковец» вместе с ними.

Автобус с журналистами направляется в Перемышль, где утром Саакашвили даст пресс-конференцию.

Часть журналистов ждет Саакашвили в Перемышле.

По словам помощников Саакашвили, политик присоединится к журналистам и в этом автобусе будет пересекать границу на общих основаниях.

Как известно, 10 сентября Саакашвили планирует въехать из Польши на Украину, где возможно его задержание: Грузия направила Украине уже третий запрос о выдаче своего бывшего президента. Политик путешествует с украинским паспортом, хотя лидер Украинского Государства Петр Порошенко еще в июле лишил его гражданства.

Пропускной пункт «Краковец» на границе с Польшей огородили колючей проволокой, но в ГПСУ заявили, что колючая проволока на КПП появилась отнюдь не в связи с приездом Саакашвили.

Также в Госпогранслужбе заявили, что 10 сентября работа журналистов в пункте пропуска «Краковец», куда может прибыть Михеил Саакашвили, будет ограничена, но рядом обустроят место для коммуникации.

Встречать Саакашвили на границе с Польшей планируют представители «Руха новых сил», политики и активисты.

В ночь на субботу на въезде в Бровары полиция заблокировала колонну машин т.н. «Штаба блокады торговли с оккупантами», которая ехала в «Краковец».

Позже Семен Семенченко, который также был с колонной, заявил, что их снова остановили — теперь уже на Житомирской трассе. Украинский нардеп сообщил, что за ним и депутатом Павлом Костенко в Киеве следила патрульная полиция.

Кроме того, как сообщалось, на границе находятся автобусы с молодыми людьми спортивной внешности, которые заявили, что приехали, потому что «против Саакашвили».

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