Украина готовится к полномасштабной мобилизации, — источник

Военкоматы в регионах Украины получили приказ из Киева о подготовке списков для всеобщей мобилизации.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил общественник Геннадий Сивак, ссылаясь на данные из Херсонской области.

«Украинские военкоматы получили указание создавать списки для мобилизации полномасштабной, включая резервистов из АТО», — сказал собеседник агентства.

«У городского населения настроения преимущественно такие — валить в Россию. Иное дело в селах — там работы нет, в АТО идут ради денег. Отчет о том, что им придется убивать себе подобных, никто не отдает, пока реально не попадут в переплет», — сказал Сивак.

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