Украина готова на все, лишь бы США продлили санкции, — швейцарские СМИ

Киев намеренно повышает градус конфликта в Донбассе, чтобы не допустить отмены антироссийских санкций, пишет обозреватель швейцарской газеты Tagesanzeiger Цита Аффентрангер.

«С середины декабря украинские подразделения маленькими шажками продвигались вглубь демилитаризованной зоны между сторонами конфликта. Украинцы вернули тяжелое вооружение, которое согласно Минским соглашениям должно быть убрано, и даже этого не скрывали», — говорится в материале.

Украина пытается обвинить Россию в обострении конфликта на юго-востоке страны, однако очевидно, что Киев просто испытывает нового президента США Дональда Трампа на прочность, считает автор статьи. Украинские власти возобновили бои в первую очередь чтобы «растормошить США», пишет Аффентрангер.

«По словам западных дипломатов, Киев готов практически на все, чтобы не допустить отмены Трампом санкций против России», — говорится в статье. Боевые действия на востоке Украины возобновились как раз после того, как Вашингтон вновь выразил солидарность с Киевом.

«Многие украинские командиры прогнозируют, что Киев сможет вернуть контроль над территориями ополченцев всего за пару месяцев, даже если это и вызовет серьезные потери среди мирного населения», — пишет Tagesanzeiger.

Украинские власти стараются разогревать конфликт и на политическом уровне. Так, президент страны Петр Порошенко ранее заявил о намерении провести на Украине референдум о вступлении страны в НАТО, хотя в самом альянсе категорически исключают такой вариант в средне- и долгосрочной перспективах.

«То, что Порошенко начинает эту бесполезную и опасную дискуссию, является частью его стратегии: так он хочет спровоцировать русских и повысить градус конфликта», — говорится в статье.

Складывается впечатление, что Киеву совершенно безразлично, что обсуждение вступления в альянс имеет разрушительный эффект во внутриполитическом отношении, отмечает Аффентрангер.

В западных областях Украины за присоединение к НАТО выступает большинство населения, однако на русскоязычном востоке и юго-востоке эта тема до сих пор является табу. При этом противников вступления в альянс называют предателями, что еще сильнее укрепляет их во мнении, что на Украине они никому не нужны.

«Борьба Киева за сердца жителей Восточной Украины проиграна, вернее, она никогда по-настоящему и не начиналась», — пишет автор материала.

Запад мог бы повлиять на украинское руководство, но вместо этого он бездействует, поскольку с самого начала встал на сторону киевских властей, резюмирует Аффентрангер.

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В конце января ополченцы и украинские военные заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвинили друг друга в попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка и увеличении интенсивности обстрелов. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.