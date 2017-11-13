«Украина — это кусок России» — сенатор (ВИДЕО)

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков назвал Украину куском России, который от последней насильно оторвали.

Соответствующее заявление прозвучало в эфире программы «Время покажет» 13 ноября на «Первом канале».

В студии в тот момент обсуждали слова секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Россия стягивает к границам Украины военные силы, которые планирует «перекрасить» под миротворцев ООН.

«Турчинов — это представитель Америки. Волей-неволей Трамп оказался президентом в тот момент, когда весь мир оказался на переломе. И ему придется решить очень серьезную глобальную задачу — перехода от гегемонии, которой наконец-то Америка попользовалась 25 лет, к многополярному миру. Огромная интерция всей американской машины требует обострения ситуации, в том числе и на Донбассе», — сказал Рыбаков.

По мнению политика, при этом Украину как отдельное государство никто не воспринимает.

«Эта машина ломится вперед и требует дальше войны, требует проекта „Анти-Россия“. Но проект „Анти-Россия“ может существовать только на крови, только путем войны и путем чудовищного издевательства над территорией Украины. Для любого нормального американца, в т. ч. руководителя американского, Украина — это просто-напросто часть России. Это кусок, который от нее насильно оторвали. И никто из нормальных американецев не воспринимает Украину как самостоятельную страну», — сказал Рыбаков.

«Украина — это кусок, который оторван от России для того, чтобы мешать жить России», — подытожил член Совфеда.

Читайте также: Командир ополчения Донбасса: всё начнётся ударом с Мариуполя

На видео с 25:00