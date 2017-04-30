Украина достроила дамбу, окончательно отрезав Крым от воды Днепра

Власти Херсонской области завершили строительство и ввели в эксплуатацию новую дамбу, предназначенную для полного блокирования потока днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Плотина возведена на границе материковой Украины с полуостровом.

Формальным поводом для сооружения стала якобы необходимость восстановления водоснабжения традиционно засушливых и вододефицитных сельскохозяйственных районов юга Херсонской области, которые после закрытия шлюзов выше по течению оказались бы под угрозой полной засухи.

Однако все помнят, как месяцем раньше украинские СМИ злорадствовали и радовались открытию первой очереди херсонской дамбы. «Символично. Это ворота в Крым. С одной стороны, в Херсонской области, они мокрые, с другой, со стороны оккупированного Крыма, сухие. И будут сухие до окончания оккупации», — такие заявления звучали из Украины в начале апреля.

Впрочем, главный инженер управления Северо-Крымского канала Владимир Оберемок рассказал журналистам, что новая дамба имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть.

«Например, если Крым вернется в состав Украины», — пояснил он.

В Крыму уже отреагировали на этот шаг киевского режима. Так, депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара заявил, что это «продолжение агрессивных действий страны, а вода из Днепра уже давно не поступает в Крым».

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