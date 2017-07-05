Украина допраздновалась. Еврейские организации расслышали «Шухевичфест»

Великий поэт Генрих Гейне говорил: «Там, где сжигают книги, будут сжигать и людей». Эти слова актуальны сегодня в полной мере. Там, где переписывают историю и восхваляют злодеев, неизбежен выплеск насилия.

В ходе «Шухевичфеста» — чествования преступника-коллаборациониста во Львове — в синагогу бросили бутылку с зажигательной смесью и написали «Ж***ы, помните 1 июля».

Мэрия Львова осудила происшествие и назвала его актом вандализма, не упоминая причины нападения. Будто это был обычный хулиганский акт, а не празднество в честь Романа Шухевича.

Фестиваль в память о гауптмане Шухевиче проходил с 30 июня по 2 июля — дни, когда в 1941 году во Львове произошел еврейский погром, в котором зверски убили тысячи людей.

Накануне дней святотатства Всемирный еврейский конгресс и Национальная конференция в поддержку евреев Евразии выразили возмущение и потребовали от властей Львова отменить фестиваль в честь нацистского преступника.

Это новый поворот дел. Власти Украины очаровали на первом этапе Майдана президента Всемирного еврейского конгресса Рональда Лаудера (сына известной Эсти Лаудер).

К сожалению, три с половиной года назад ряд еврейских деятелей в США и России отнеслись легкомысленно к происходившему на Украине сразу после переворота.

Они проигнорировали открытое письмо 62 депутатов кнессета (всего в израильском парламенте 120 депутатов) четыре года назад, обращенное к Европарламенту, предупреждавшее весь мир о волне антисемитизма и русофобии на Украине и резко осуждавшее попытки героизации нацизма там.

Более трех лет потребовалось Лаудеру и его подопечным для осознания того, что переписывание истории и чествование нацистских преступников на Украине являются не просто шалостью в поисках самостийной самоидентификации, но и руководством к действию.

Факельные шествия и мемориальная доска на здании Киевской оперы главному исполнителю массового убийства в Бабьем Яру, коменданту Орлику, — это не невинная забава «наших сукиных детей», а прямой ход к новым преступлениям.

Реакция на последние события Еврейского телеграфного агентства и международной прессы была на этот раз адекватно жесткой.

Тема насилия и бесчинств на Украине поднималась на встрече главы комитета кнессета по науке и технологии Ури Маклева с министром образования Украины Лилией Хриневич в ходе ее визита в Израиль.

Он дал ясно понять, что озабоченность Иерусалима происходящим на Украине не ограничится одними покорными прошениями предпринять что-то, если инциденты на почве героизации нацизма на Украине будут продолжаться. (Можно предположить, что до времен усиленной украинизации мадам Хриневич носила фамилию Гриневич…)

Очевидные признаки начала прозрения у многих людей в США и на Западе по вопросу происходящего на Украине требуют немедленных усилий для разъяснения картины во всей ее полноте.

Последние инциденты во Львове и других городах не являются актами хулиганства со стороны отдельных экстремистов, но выражают широкую тенденцию претворения в жизнь идеологии Бандеры и Шухевича, официально объявленной в Киеве основополагающей идеей.

Мы видим, как украинские батальоны продолжают совершать зверские действия по отношению к жителям ДНР и ЛНР. К сожалению, многие не видят в происходящем там проявления человеконенавистнической идеологии, взятой за государственную основу в Киеве.

Более того, западные собеседники любят при обсуждении событий в Новороссии указывать на изъяны и проступки, зафиксированные в ДНР и ЛНР. Однако упускают из виду главное.

Действительно, во времена всех гражданских войн имели место недопустимые явления с разных сторон. Система управления в Новороссии неидеальна. Но за изъянами там не стоит преступная идеология. Это обычная «болезнь роста» при становлении в период гражданской войны.

Иначе обстоят дела на Украине. Там речь идет не просто о проявлении жестокости по отношению к мирному населению в ходе военных действий, но и о широкой волне экстремизма внутри страны, находящей выражение, среди прочего, в описанных выше событиях. Это угроза широкомасштабная.

Идеология ненависти грозит и соседям Украины, и другим европейским странам, если не положить ей конец немедленно. Опыт прошлого говорит о том, что идеи вражды и злобы на государственном уровне имеют обыкновение распространяться эпидемически.

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Авигдор Эскин