Украина це Китай? Куда вместо Европы массово едут украинцы?

Неожиданное развитие истории большой европейской мечты о кружевных трусиках «стоявших на майдане» обнаружило себя в последнее время.

На фоне того, что украинским гражданам официальные лица всё с меньшим рвением обещают светлое будущее в Евросоюзе, и на фоне целой серии ограничений по безвизу, который пока так и остаётся привязанной перед лицом украинцев морковкой, украинские СМИ публикуют занимательную статистику. По количеству запросов с приглашением на работу для украинских граждан в лидирующую группу выходит вовсе не Европа, как того изначально хотелось отдельно взятых гражданам страны, а (внимание!) Китайская Народная Республика.

При этом китайские партнёры Украины обещают средства, которые на фоне сегодняшнего экономического положения в «незалежной» выглядят достаточно впечатляюще. Стабильный заработок в размере около одной тысячи долларов обещают украинским театральным актёрам, преподавателям европейских языков (наиболее популярные — английский и русский), гувернанткам, гувернёрам, швейцарам и представителям службы охраны. Об этом пишет украинское издание «Вести», ссылаясь на агентства по консалтингу и трудоустройству.

Отмечается, что за тысячу долларов в месяц работать в Поднебесной вряд ли согласятся (в массовом порядке) россияне и уж тем более граждане стран ЕС (за редким исключением). И при учёте того, что сегодня в китайском искусстве, как в среде зажиточных китайцев, обнаруживается мода на европейскую внешность, эту самую внешность и смогут «обеспечить» (по мнению китайских работодателей) граждане Украины.

На запросы из Китая уже откликаются украинские граждане из самых разных регионов — граждане, обладающие определённой квалификацией и не испытывающих дискомфорта из-за проблем с китайским языком. Многие считают, что «мова» до Пекина и Шанхая доведёт…

Ирония судьбы для Украины в данном случае состоит в том, что, заявляя о стремлении стать европейцами, граждане доведены майданными властями до такого состояния, при котором можно «стать и азиатами», лишь бы было, чем расплатиться по кредитам, погасить долги за услуги ЖКХ и прокормить семью.

Ирония судьбы для Украины состоит ещё и в том, что на сегодняшний день между «незалежной» и Поднебесной действует соглашение, о котором власти предпочитают помалкивать. Это Договор о стратегическом сотрудничестве на период до 2018 года. А помалкивают украинские власти по той простой причине, что договор этот был подписан президентом Украины Виктором Януковичем и китайскими властями в конце 2013 года. Как бы ненавистным Януковичем, тираном, диктатором и кровопийцей…

Тот же Договор подразумевал возможность вхождения уже в 2015 году Украины в зону свободной торговли с Китаем и выход на необъятный общий рынок стран Шанхайской организации сотрудничества. К 2017-му товарооборот между Украиной и КНР (по соглашению Януковича) должен был превысить 30 млрд долларов в год, а украинский импорт в Китай — вырасти до 1,2% от общих объёмов импорта КНР.

А что «здобулы» после майдана? А вот что: уровень импорта из Украины в КНР сократился до рекордно низких 0,18% в год, а товарооборот рухнул почти вдвое в сравнении с 2013 года (около 6 млрд долларов вместо 10,4 млрд).

Это всё при учёте того, что Порошенко всё это время громогласно сообщал, как всё здорово с европейской ассоциацией. В сухом остатке: профукал, если так можно выразиться, «ассоциацию» с Китаем, потерял рынки сбыта для украинской продукции на миллиарды долларов в том же Китае, не добившись каких бы то ни было существенных подвижек в переговорах с ЕС. О потере российского рынка для Украины на самой Украине и вовсе «либо хорошо, либо ничего…»

В ноябре 2016 года Порошенко вдруг вспомнил о договорённостях своего предшественника с КНР и решил снова договариваться с Пекином о зоне свободной торговли — уже как бы от своего имени. К тому моменту китайцы уже успели оценить «все прелести» украинского товарняка, который чуть ли не три недели добирался всеми правдами и неправдами, морями и паромами, из Ильичёвска до казахстанско-китайской границы.

Напомним, что тот поезд-порожняк Киевом выставлялся как «связующее звено» нового Шёлкового пути из Китая в Европу через территорию Украины в обход России. Китайские «товарищи» с Порошенко поговорили, зону свободной торговли обсудили, но при этом напомнили ему о положениях Договора, подписанного с Украиной до майдана. То бишь, Порошенко дали понять, что вся его «декоммунизация», «дерусификация» и прочее — китайской экономике до лампочки, и что китайская экономика готова к сотрудничеству исключительно на основе прежних договорённостей. А прежние договорённости состоят в том, чтобы не искать витиеватых путей сотрудничества, а использовать огромное Евразийское пространство, в котором «обход России», мягко говоря, затруднителен.

В Киеве после возвращения Порошенко о переговорах с китайцами пресса сообщила, но без особых дифирамбов. Ведь если петь дифирамбы, то пришлось бы признавать, что Петру Порошенко предложили играть по правилам, которые писались с Януковичем, или не играть вообще, и Порошенко-де-факто от такого предложения Китая отказаться не смог.

Конечно, чтобы не дать возможности радикалам и всем остальным «майданным скакунам» узнать о ведении переговоров фактически о ЕВРАЗИЙСКОЙ экономической интеграции, плюс к тому — не особенно сердить Вашингтон в связи с контактами с Китаем, Порошенко срочно понадобилось всю свою деятельность в восточном направлении замять чем-то отвлекающим. Благо, военные — в Донбассе, а значит, можно развязать руки нацбатам, чтобы те начали очередную активную фазу операции в регионе. Тут же Порошенко пытается искать контакты в Европе и США, надеясь на поддержку.

Европа в лице Меркель по плечу похлопала, но не более того. Трамп как-то и вовсе — холодно… Так украинский президент решил, что ему тоже нужна многовекторность. Китай — как вариант, тем более что при наличии тесных контактов с Китаем можно получить определённые бонусы и в торговле с «аХрессором»…

Китайские же «товарищи» решили воспользоваться снижением интереса к Украине со стороны западных «товарищей» и активизировали деятельность по вложению средств в привлекательные украинские активы, которые сегодня Киев готов реализовать за бесценок. На этом фоне китайские НКО и бизнес-группы активно входят в систему украинского образования, приглашая выпускников украинских вузов обратить внимание на китайские компании.

Ну, если термин «вербовка украинских гастарбайтеров» прозвучит несколько грубовато, то вариант подтягивание Украины к сфере интересов Поднебесной на фоне вынужденной многовекторности Порошенко и ахового положения дел в украинской экономике — более дипломатично… Хотя и одно, и другое — суровая реальность для «незалежной», которая и после «перемоги» на майдане носит китайские трусы вместо кружевных европейских…

Володин Алексей