Украина — белый бантустан Европы

Экс-премьер Швеции Карл Бильдт радостно провозглашает: «Общая Европа. Более миллиона поляков работают в UK. Более миллиона украинцев работает в Польше. Идём вместе».

Сразу отмечу, что Бильдт — это не просто экс-премьер относительно небольшой европейской страны, коих за последние четверть века (он занимал этот пост в 1991–1994 годах) сменилось немало. Это амбициозная личность («Жалко, королевство маловато, развернуться мне негде!» — как говорила Фаина Раневская), один из самых ярых глашатаев и «толкачей» европейской интеграции, особенно для восточноевропейских стран, да и глобализма в целом.

Его откровенный крик восторга нагляднее всего показывает, каковы контуры того «прекрасного мира», который строит глобалистское сообщество.

Только вот открытым остается вопрос: так уж ли счастливы эти миллионы поляков и украинцев, вынужденные добывать хлеб свой насущный на чужбине, чаще всего на тяжелых и неквалифицированных работах за весьма скромную, по местным меркам, оплату?

Неужели они не предпочли бы иметь такой же (или даже меньший на 30–40%) доход на родине, живя со своими семьями в собственном доме? Причем, что особо показательно, для Бильдта и К˚, это не некие издержки неких глобальных процессов, к которым приспосабливаются миллионы людей, а то, что может вызывать только радость.

Впрочем, это тоже политика, сродни «лечению» у психотерапевта энуреза. Когда его спросили: «Ну что, вы перестали мочиться в постель?» — он ответил: Нет, но теперь я этим горжусь!» Это смысл всей пропагандистской кампании, мощным потоком идущей с Запада. Она заявляет, что украинцы не только поддерживают абстрактные европейские ценности, но и «гордятся» тем местом и той ролью, которая отведена им и их стране в прекрасном глобалистском мире.

Т. е. собирать яблоки в Польше и мыть унитазы в Испании украинец должен с гордостью за себя!

То, что, несмотря на все ограничительные и запретительные меры, поток иммигрантов в Европу и не думает сокращаться, наглядно подтверждает, что интерес у «сторон» обоюдный: не только жители бедных стран хотят попасть в благополучную Европу, но и Европе нужна рабочая сила.

Однако дело не только и не столько в демографии, ведь уровень безработицы практически во всех странах ЕС весьма высок. Им нужна именно дешевая и непритязательная рабочая сила, чтобы заполнить непрестижные вакансии, которыми пренебрегают «аборигены», избалованные высоким уровнем социальных гарантий.

Но приехавшие издалека мигранты стремятся закрепиться на новом месте, перевезти свои семьи, обрести легальный статус, а со временем и гражданство. Не менее важно то, что они стремятся со временем повысить свой социальный статус, найти более оплачиваемую и престижную работу, открыть собственное дело. Поэтому необходим приток все новых и новых мигрантов.

Но постоянный приток искателей лучшей жизни, главным образом из Азии и Африки, создает огромные проблемы западным государствам.

Высокая рождаемость в семьях выходцев с Желтого и Черного континентов не только создает потенциальную угрозу национальной идентичности европейцев, но и приносит реальные экономические осложнения уже сегодня!

Многочисленных детей иммигранта из Азии нужно учить и лечить, многодетным семьям необходимо достойное жилье. Независимо от методов распределения, жилье во всех странах — дефицитный ресурс, капиталовложения в его строительство быстрой отдачи не сулят, темпы строительства практически всегда отстают от спроса. В общем, если не для конкретного работодателя, то для государства такая рабочая сила отнюдь не является «дешевой».

Учитывая все это, наиболее оптимальный вариант решения проблемы не прием эмигрантов, а привлечение гастарбайтеров (работник-гость — в буквальном переводе) из расположенных неподалеку стран. (Географическая близость — одно из важнейших условий. Причем понятно, такие страны должны значительно уступать принимающей по уровню и качеству жизни.)

Даже чисто психологически человек, имеющий возможность на выходные или хотя бы раз в несколько месяцев съездить домой, к семье, гораздо меньше стремится укорениться в городе или стране, где вынужден зарабатывать на жизнь.

Но самое главное, гастарбайтер, даже при номинально равной с местными жителями зарплате, является по-настоящему очень дешевой рабочей силой! Принимающему государству он обходится гораздо дешевле, чем работник-абориген! Судите сами: ради экономии гастарбайтеры снимают скромное жилье в складчину, в котором не стал бы жить местный.

Государству не требуется поддерживать семью гастарбайтера социальными выплатами, которые обычно получают резиденты (т. е. лица, постоянно проживающие в данной стране) с низкими, по местным меркам, доходами. Если гастарбайтер потеряет работу, не нужно платить пособие по безработице, пока он не найдет новую.

Нет нужды финансировать медицинское обслуживание и обучение его детей — это делает его родная страна. Ей же придется содержать гастарбайтера в преклонном возрасте, а на рабочем месте его заменят подросшие дети.

Таким идеальным экспортером дешевой рабсилы для Германии и других стран старой Европы в последние годы стали новые члены ЕС, прежде всего Польша. Выражение «польский сантехник» уже стало в старой Европе нарицательным.

Но что делать в этих условиях Польше, которую активно покидают работоспособные поляки? Правильно — ждать украинцев.

Вот что пишет авторитетнейшее американское издание Bloomberg: «В мире, где все больше жестких границ, невероятная трудовая миграция не пугает Польшу. Совсем наоборот. Почти миллион украинцев приехал в 38-миллионную Польшу после того, как три года назад в их стране произошел пророссийский мятеж (вот оно что! — Авт.). И этого было достаточно, чтобы заполнить рынок труда, растянувшийся из-за рекордно низкой безработицы и (обеспечить экономический рост), который приближается к 3% в 2017 г.».

Беспрецедентные цифры уже помогли сохранить рост заработной платы и стабилизировать экономику, которая пошатнулась в прошлом году. А теперь на секунду представим, что по уровню жизни Украина догнала бы сегодняшние Россию и Беларусь. Очевидно, в таком случае и у украинцев отпадет необходимость добывать средства к существованию рабским трудом на чужбине, тем более в Польше.

Когда в 2013 г. общественное мнение в Европе сомневалось, стоит ли заключать соглашение с «режимом Януковича», бывший президент Европейской комиссии (т. е. первое лицо Евросоюза) Романо Проди в американском издании The Christian Science Monitor особо подчеркивал, что «сотрудничество с Украиной открывает для Евросоюза новые рынки и новые инвестиционные возможности, а также содействует притоку новой рабочей силы».

И ведь что характерно, для обеспечения такого движения не нужно никаких межгосударственных соглашений (в праве стран ЕС решать, кого пускать к себе). Нужно «обеспечить» другое — низкий уровень жизни в стране «исхода», чтобы у ее жителей не было иного выхода, кроме как искать средства к существованию на чужбине.

Ведь когда западные политики настойчиво звали Украину в «европейскую семью», они не уточняли, что там ей была уготована роль «питомника» крайне дешевой и безропотной рабочей силы.

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Украина стала представлять низшее звено своеобразной миграционной цепочки: жители Восточной Европы, стран — новых членов ЕС, стремятся попасть в Европу «старую», а многие украинцы на постоянной или временной основе трудятся в Польше, Чехии…

Соседние страны конкурируют за остатки человеческого капитала Украины. Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил политический эксперт Сергей Белашко.

«Молодые граждане Украины едут получать образование не в Гарвард и не в Сорбонну, а в польские, болгарские и румынские техникумы. Словакия увеличила набор, в России 15 тысяч бюджетных мест для граждан Украины, в следующем году будет 50 тысяч. Выманивают наших граждан, чтобы они получали там образование и оставались работать, укрепляли их экономику», — сказал Белашко.

Но выход, оказывается, найден. О нем поведал политолог Тарас Березовец: «Решать проблему придется, скорее всего, непопулярными методами. Завозом работников из стран СНГ и Юго-Восточной Азии».

Правда, непонятно, какими «пряниками» Украина, ставшая самой бедной страной СНГ, будет привлекать гастарбайтеров из СНГ, тем паче — из бурно развивающейся Юго-Восточной Азии.

Интересно то, что Березовец — один из самых патентованных «порохоботов», функция которого — постоянно (и топорно) прославлять «успехи» постмайданной Украины в целом и дорогого Петра Алексеевича в частности. А тут пространный пост с весьма жесткой оценкой сложившейся ситуации (ну, правда, не куснуть слегка Раду и правительство он не смог).

Поэтому трудно не согласиться с выводом политолога Василия Стоякина, что «Березовец говорит отнюдь не о восстановлении численности населения вообще и рабочей силы в частности, а о неких обязательствах Украины перед ЕС по приему на своей территории пресловутых беженцев».

Действительно, беженцы в последние год-два стали огромной проблемой для Запада, особенно в свете того, что занимать места дворников и сантехников они отнюдь не торопятся, зато являются великолепным рассадником терроризма и уголовщины.

И «сбагрить» их куда-нибудь — все более очевидное желание западных стран. Единственное, с чем у уважаемого коллеги не могу согласиться, это с тем, что «работать они, понятно, не будут, но за них будет платить ЕС. Вряд ли много, но на фоне успешного хода реформ это тоже источник пополнения бюджета».

Западные политики твердо придерживаются простого принципа: «Зачем платить, если можно не платить»? Кто-то считает, что Киев будет возражать, если ему не будут платить за мигрантов? А что, Киев в принципе способен возражать Европе?

Проще найnи удобное обоснование размещения на украинской территории человеческих масс из Африки и Ближнего Востока, и это обоснование Березовец уже начинает потихоньку вбрасывать в информационное пространство. Мол, дальше Украину будут строить негры и азиаты. Слава великому Порошенко!

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В этом контексте нельзя не вспомнить об оригинальной попытке введения нерасовой демократии в ЮАР, предпринятой белым правительством в 70-е годы: по этому плану в пустынных и малопригодных для жизни местах был создан десяток резерваций для черного населения, так называемых бантустанов (по названию народа банту). В эти образования предполагалось согнать все коренное население и объявить бантустаны независимыми государствами, в которых граждане имеют все положенные по демократическим стандартам права (права человека — прежде всего!).

По завершении процесса ЮАР становилась вполне «приличным» государством, где все граждане имеют равные права независимо от цвета кожи, только цвет кожи у всех граждан один — белый!

Чернокожие же — также свободные граждане «своих» государств, которые просто приехали в ЮАР на заработки, т. к. в бантустанах никаких рабочих мест не было и создавать их не предполагалось!

Судя по всему, Украине и уготована участь такого бантустана (точнее, «быдлостана») — резервации для дешевой рабочей силы и гетто для отбросов общества.

Ведь, действительно, даже в крупном городе есть районы престижные, есть те, которые населяет средний класс, а есть «Гарлемы». Вот и Украине, видимо, суждено стать «Гарлемом Европы», которую строят глобалисты типа Карла Бильдта, разделившие страны и народы на «элиту», «средний класс» (Польша и другие младоевропейцы) и «дно» (Украина), без которого и современному обществу, как оказывается, не обойтись.

Дмитрий Славский