Украина — «аграрная сверхдержава». Всё идёт по плану?

«Сегодня вся статья получилась состоящей из одних анекдотов, — пишет Александр Роджерс для «Журналистской Правды». — Видимо, потому что про украинское сельское хозяйство, а там или смеяться, или плакать.

Никогда не боксируйте с Ленноксом Льюисом и никогда не спорьте на экономические темы с Александром Роджерсом. Хе-хе.

Когда я говорю и пишу о продолжающемся падении украинской экономики, кастрюлеголовые в ответ обязательно начинают рассказывать про рекордные урожаи в сельском хозяйстве.

Вот не способны понять ущербные, что за всю известную историю человечества сельское хозяйство никогда не было драйвером развития экономики, способным обеспечить передовые места в мире по развитию или хотя бы по уровню жизни. Как говорил британский классик, «есть три способа разориться: приятный (женщины), азартный (скачки) и гарантированный (селькое хозяйство)». Ни одна аграрная страна никогда не становилась мировым лидером, движут историю наука и промышленность.

Рекордные урожаи, кто бы спорил, в наличии. А вот толку с этого ни-ка-ко-го.

В 2015 году было собрано рекордное количество зерновых. Но доход от продажи их в связи с конъюнктурой мирового рынка (в других странах тоже был высокий урожай, внезапно) оказался по сравнению с не самым удачным 2014 годом ниже на 9%.

Объёмы больше, а цены ниже, в результате и суммарный доход снизился. А раз объёмы больше, то и расходы на транспортировку и хранение выросли, то есть прибыль снизилась ещё больше. Азы экономики, малыши.

Рентабельность сельского хозяйства на Украине близка к нулю. На нём не заработаешь. Скорее, как в том анекдоте — весной закопали десять мешков картошки, осенью выкопали десять мешков картошки — ни одна не пропала.

Движение есть, толку ноль. Выжить теоретически можно, а на новые трусы уже денег нет. А тем более на развитие.

Но мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус (или как в другом анекдоте, про долгоносика, который должен подавиться). В 2016 году собрали ещё больший, чем в 2015 году, урожай. И гордо, с пыхой, отрапортовали об этом.

Однако в результате получилось ещё хуже, чем в 2015 году. В 2015 году экспортировали 37,2 миллиона тонн зерновых на сумму в примерно 6,2 миллиарда долларов. В 2016 экспортировали уже 40,2 миллиона тонн зерновых на сумму в 6,1 миллиарда долларов.

Те же грабли: объёмы выросли, выручка не выросла (и даже слегка снизилась). Потому что рекордные урожаи в прошлом году снова не только на Украине, и цены на зерновые на мировых рынках опять снизились (правда, «ТСН» вам об этом не расскажет). Но при этом снова выросли объёмы расходов на сбор, хранение и транспортировку.

Тем более что из-за дебильных русофобских действий киевского режима Порошенко стоимость транспортировки тонны зерна в Азию (где находится львиная доля всех покупателей украинской с/х продукции — Индонезия, Индия, Китай, Бангладеш и так далее) выросла ровно в два раза.

Всю прибыль «мыши зйилы». Не удивлюсь, что при всём этом показушном росте объёмов экспорта сельское хозяйство ушло в минуса (но кто ж об этом честно расскажет в украинских постмайданных СМИ?).

Как-то так получилось, что сегодня вся статья получилась состоящей из одних анекдотов. Видимо, потому что про украинское сельское хозяйство, а там или смеяться, или плакать. Вот и в итоге получилось, как в анекдоте про лося: «Я пью и пью, а мне всё хуже и хуже».

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И, заметьте, это я ещё кастрюлеголовым «охотникам за перемогами» даже не начал рассказывать про госбюджет на 2017 год с его гигантскими дырами и про ожидающиеся в этом году выплаты по внешнему долгу Украины. Там всё ещё хуже, чем в сельском хозяйстве…

Александр Роджерс