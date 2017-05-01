Указ, о котором Николай II жалел всю оставшуюся жизнь









Из-за политической слепоты последний император решил поиграть в демократию… и заигрался.

В то время как Европа уже не одно столетие прижимала власть своих королей, в нашей стране процветала абсолютная монархия. Зато в начале XX века в России в течение 12 лет произошли три революции. В горниле первой из них родился хрупкий младенчик национального парламентаризма – I Государственная Дума.

Плевок в народ

Нельзя сказать, что у нас совсем и никогда не было выборных органов власти, куда бы сходились представители различных сословий. Еще при первом Романове, Михаиле Федоровиче, они играли важную роль. При его сыне, Алексее Михайловиче, заметно захирели. А уж его сын, Петр I, объявленный императором, никаких выборов не признавал – только назначал.

С тех пор российскому императору никто не указывал, что делать, куда тратить деньги, казнить или помиловать. Правда, при Александре I с 1810 года существовал Государственный совет, назначаемый царем из важных сановников, но, кроме необязательных рекомендаций, он ничего выдать не мог.

СПРАВКА: В странах Европы еще со времен Средневековья были свои избираемые обществом парламенты: в Испании с XII века – кортес, в Англии с XIII века – парламент, в Швеции с XV века – риксдаг. В Российской империи не было ни парламента, ни основного закона — Конституции.





На Александра I русские либералы вообще возлагали большие надежды, которые то разгорались, то затухали. Но после разгрома Наполеона казалось – вот сейчас всё случится! Народ, вынесший на своих плечах всю тяжесть войны, будет освобожден от позорного крепостничества, в стране вырастут цветы демократии…

Но Александр ограничился введением Конституции в Царстве Польском, которое стало частью Российской империи в 1815 году, после решений Венского конгресса о разделе Польши. Собственной стране монарха осталось только утереться после такого плевка. В 1825 году первое, что крикнули декабристы на Сенатской, это «Конституцию!».

Умерла не родившись

В общем, как только в 1905 году началась революция, идея о парламенте носилась в воздухе. Николай II решил, что безопаснее потесниться на вершине власти и допустить нежелательных «соперников». Началось всё с Манифеста об учреждении Государственной думы и Закона о создании «всесословного представительства» в России от 6 августа 1905 года. Правда, речь шла об органе только с законосовещательными правами.

Порядок выборов должна была выработать специальная комиссия под руководством министра внутренних дел А. Г. Булыгина. Однако главный «эмвэдэшник» перестарался и так «подстраховал» батюшку-царя, что право голоса получили только крупные богатеи да некоторые крестьяне – на особых условиях!

По стране пошли новые забастовки, переросшие в конце концов во Всероссийскую октябрьскую политическую стачку. И Дума, которую прозвали «Булыгинской», умерла на бумаге.

Усмирил Россию

Царь не мог отмахнуться от двух миллионов бастующих подданных. По совету Витте, 17 октября 1905 года, Николай II издал новый Высочайший Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка».

Надо честно признать, что император сделал решительный шаг. В документе были важные поправки, касающиеся думских полномочий. Граждане получили невиданные доселе в России свободу слова, собраний, создания союзов и общественных организаций. И сразу же рванули вверх показатели числа партий, профсоюзов и других самых разнообразных обществ и объединений.

Избирательное право получили те слои населения, у которых раньше его не было, независимо от сословия и материального положения. Наконец, Манифест обязывал заранее рассматривать и утверждать все законопроекты через Государственную думу. Подписав документ, царь облегчил душу в личном дневнике: «После такого дня голова стала тяжелой и мысли стали путаться. Господи, помоги нам, усмири Россию».

Параграф 87

23 апреля 1906 года на основе Манифеста появилась новая редакция Основных законов Российской империи. В одном из пунктов было сказано:

«Никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного совета и Государственной думы и восприять силу без утверждения Государя Императора».

Из совещательного органа Дума становилась законодательным органом, нижней палатой парламента. Но права ее все-таки ограничили, так как преобразованный в подобие верхней палаты Госсовет получил право накладывать вето на решения Госдумы.

Всё было бы не так плохо, если бы Николай II не оставил за собой право в любой момент распустить Государственную думу. Специальный параграф 87 разрешал царю в перерывах между сессиями Думы издавать новые законы только от своего имени, чем он не раз и пользовался.

Выборы в первую Государственную думу проходили с 26 марта по 20 апреля 1906 года. Они не были прямыми: сначала выбирали выборщиков. И не просто, а по 4 куриям (разрядам, на которые делились избиратели) — землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей. К тому же в зависимости от курии выборы были двух-, трех- и четырехстепенные. Большевики, возмущенные такими сложностями, бойкотировали выборы.

КСТАТИ: Тогдашним избирателям даже и не снились те сложности, которые сопровождают современный процесс голосования в Соединённых Штатах Америки. Подробнее о самой нелепой и непродираемой избирательной системе в мире читайте здесь >>>>





Большинство – 176 мест из более чем 450 – получили кадеты. Партия конституционных демократов, возникшая сразу же после октябрьского Манифеста, во главе с профессором П. Н. Милюковым, слыла либеральной. В нее входили в основном не бедные ученые, врачи, адвокаты, помещики, прозападная буржуазия.

Вторыми по численности в Думе были так называемые «трудовики», Эта организация, состоявшая в основном из крестьян и интеллигенции народнического направления, возникла прямо в Думе. Она не имела даже своей программы и организационно никак не была оформлена.

В Думу попало немало автономистов – представителей национальных окраин, выступающих за автономии этих территорий. Независимых кандидатов насчитывалось 100 человек, в это число входили и эсеры.

«Дума народного гнева»

В теплый весенний день, 27 апреля 1906 года, жители Петербурга с интересом наблюдали, как поток депутатов направился к Зимнему дворцу. Здесь Николай II принял членов Думы и произнес проникновенную речь. После этой официальной части депутаты перешли в Таврический дворец, на первое заседание. Председателем Думы единогласно избрали профессора Петербургского университета кадета С. А. Муромцева.

Дума была настроена очень решительно и сразу встала в оппозицию к правительству нового премьера Горемыкина. Совет министров обвинялся в нарушении законов по 391 пункту. Депутаты требовали амнистии всех политзаключенных, отмены смертной казни, упразднения Госсовета.

За стенами Думы всё так же шли аресты подозреваемых, а свободу слова буквально зажали в тиски. Но главным был вопрос о земле: предлагались разные способы дополнительного наделения крестьян землей. Горемыкин ответил отказом на все запросы депутатов. Дума отпарировала резолюцией о полном недоверии правительству и потребовала его отставки.

Царю это явно не понравилось, игры в демократию ему поднадоели, и он распустил несговорчивую Думу. Она просуществовала с апреля по июль 1906 года, 72 дня. И вошла в историю как «Дума народного гнева».

28.04.2017

Лариса КУЗЬМИНА

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/18368/ii