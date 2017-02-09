УДАР В СПИНУ

Почему контрразведка ДНР не предотвратила убийство Гиви?









Эксперты говорят, что комбатов Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова (Моторолу) убили из-за того, что в боевых подразделениях ДНР нет специалистов по антитеррору и контрразведке.

Уже ни у кого нет сомнения в том, что с Михаилом Толстых (Гиви) расправились представители спецслужб Украины. Особых усилий и затрат им для этого не понадобилось: поднести и управиться с армейским реактивным огнемётом «Шмель», который выжег кабинет с командиром батальона «Сомали» армии ДНР Гиви, смог бы даже подросток. Российские эксперты говорят, что ополченцам нужно сделать выводы после этой трагедии и укрепить подразделения специалистами по контрразведке и антитеррору. В противном случае украинские диверсанты будут и дальше целенаправленно уничтожать командиров и опытных бойцов армии ДНР.

— Спецслужбы Украины в последние месяцы объявили настоящую охоту на героев ДНР, на людей, имена которых стали символами республики, чьи подразделения наводили ужас на бойцов ВСУ, — говорит собеседник Лайфа в Министерстве госбезопасности ДНР.

По его словам, в октябре прошлого года взорвали Моторолу Арсения Павлова, а вот сейчас и до Гиви Михаила Толстых добрались. Этими терактами Киев пытается снизить боеспособность армии ДНР и посеять панику в её рядах, заставив бойцов дезертировать из своих частей.

С представителем МГБ ДНР согласен и официальный представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

— Главной целью убийц Гиви было создание паники в республике, они стремились заставить людей бояться, однако эти ориентиры так и не были достигнуты. Народ Донбасса только сильнее сплотился перед лицом трагедии, — сообщил Лайфу представитель Минобороны ДНР Басурин.

Следователям и силовикам ДНР удалось восстановить всю картину трагедии на базе «Сомали».

— В 6:12 утра 8 февраля 2017 года по кабинету Гиви, располагавшемуся на 2-м этаже пятиэтажного здания штаба батальона «Сомали», выстрелили из одноразового реактивного огнемёта РПО «Шмель». Снаряд влетел в одно из окон комнаты, — рассказывает собеседник Лайфа.

Гиви погиб мгновенно. У него не было шансов выжить. Взрыв был такой силы, что в соседнем пятиэтажном здании были выбиты все окна вместе с рамами, а возникший в результате взрыва снаряда пожар тушили более двух часов. Следователи полагают, что за Гиви охотились один-два диверсанта, которые засели неподалёку от здания. У них был РПО «Шмель». Он «работает» от 50 метров до 1 километра, однако прицельная дальность стрельбы — до 600 метров.

Данные прокуроров ДНР подтверждает и военный эксперт Виктор Муроховский. Он заявил Лайфу, что, учитывая эффективную дальность «Шмеля» — 300–400 метров, — можно сделать вывод, что стрелял хорошо подготовленный специалист.

Причём у Толстых не было шанса на спасение, так как термобарический заряд «Шмеля» даже при подрыве на решётке окна образует ударную волну, которая уничтожает всё живое в помещении. Снаряд огнемёта работает по принципу термобарических боеприпасов, которые после взрыва образуют огненное облако, выжигающее всё вокруг в радиусе нескольких десятков метров. Взрывная волна стелется по земле, проникая в любое углубление и укрытие, поэтому от неё невозможно спрятаться в комнате, блиндаже, окопе, подвале.

По мнению же член-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук доктора военных наук Константина Сивкова, преступник использовал, по всей видимости, объёмно-детонирующие боеприпасы.

— Боеприпасы к огнемёту «Шмель» могут быть зажигательными и объёмно-детонирующими. Исходя из назначенной цели поражения, кабинета командира батальона, — это был объёмно-детонирующий боеприпас. В зоне поражения огнемёта не только погибает всё живое, но и возникает пожар, — заявил Лайфу Сивков.

Эксперты, опрошенные Лайфом, считают, что спецслужбы Украины готовили операцию по уничтожению Гиви не менее месяца. Чтобы точно знать, где будет находиться Гиви и что это за помещение, скорее всего, они использовали внедрённого агента или предателя в окружении командира «Сомали».

— Тут не обошлось без «кротов». Стрелок точно знал расположение кабинета Гиви, распорядок дня комбата и имел возможность хорошо подготовиться к выстрелу, оборудовав лежбище, скорее всего в одном из заброшенных домов напротив, — говорит сотрудник МГБ ДНР.

По его мнению, стрелок должен был быть настоящим профи, чтобы с близкого расстояния попасть в окно. Нельзя исключать, что именно «крот» координировал действия стрелка и сообщал ему о передвижениях Гиви по зданию штаба.

Военный эксперт Виктор Муроховский считает, что диверсии на территории ДНР и дальше будут продолжаться.

— Проблема, конечно, в том, что у властей народной республики нет возможностей закрыть границу с Украиной, чем и пользуются диверсанты. Примечательно, что диверсионные группы нацелены не на вывод из строя военной техники ополчения, а именно на устранение ключевых и знаковых фигур ДНР, — заявил Лайфу Муроховский.

С Муроховским согласен и отставной полковник Генштаба Минобороны РФ Игорь Коротченко. По его мнению, армии ДНР необходимо укрепить подразделение контрразведки профессиональными борцами с агентами и диверсантами.

— Органы госбезопасности народных республик, увы, сейчас лишь создаются, и им ещё только предстоит отладить систему безопасности. За основу донецким и луганским силовикам нужно брать работу ВЧК, когда большевики всего за год смогли создать эффективную и мощную структуру безопасности, — заявил Лайфу Коротченко.

По его мнению, покушение на Михаила Толстых тщательно планировалось. Это говорит о том, что в Донецке действуют резидентуры СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.

Между тем после убийства командира батальона «Сомали» Михаила Толстых в ДНР может измениться концепция мер безопасности, чтобы избежать подобного в будущем, сообщил Лайфу представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

— Мероприятия [по обеспечению безопасности] постоянно происходят, делать их более жёсткими [после убийства Гиви] смысла нет. Пересмотрим концепцию, может, её нужно пересмотреть, чтобы больше такое не повторилось, — заявил Басурин.

За прошедшие недели с момента обострения конфликта в Донбассе батальон «Сомали» потерял четырёх лучших своих бойцов. Одним из них был Антон Сидоров с позывным Консул, который фактически был правой рукой Гиви.

Похороны Гиви состоятся 10 февраля в Донецке.

Михаил Толстых воевал в ДНР с мая 2014 года. Принимал участие в боях за Славянск. А известен он стал после боёв за Иловайск и в Донецком аэропорту. С 1998 по 2000 год Гиви служил в учебном центре «Десна» Вооружённых сил Украины. Военная специальность Михаила Толстых — командир танка. Именно во время службы в украинской армии комбат «Сомали» взял себе прозвище Гиви, в честь деда, воевавшего в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, что одним из самых громких терактов в ДНР стала гибель друга Гиви — командира батальона «Спарта», Арсена Павлова — Моторолы. Он был взорван в лифте своего дома в Донецке 16 октября 2016 года.

8.02.2017

Николай Добролюбов

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/17124/-