Удар в спину: Польша потребовала от Украины смены идеологического курса

Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что если Украина будет и дальше строить свою национальную идентичность на культе Степана Бандеры, то в Европу она не войдет.

«Мы не можем годами соглашаться на то, чтобы на Украине формировался культ людей, которые по отношению к полякам дошли до геноцида», — сказал Качиньский в опубликованном интервью для еженедельника Do Rzeczy.

Политик подчеркнул, что «несмотря на то, что жестокость немцев сложно превзойти, им это удалось», передает ТАСС.

По словам Качиньского, «это вопрос определенного выбора Украины».

«Я ясно сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Для меня это совершенно ясный вопрос. Мы продемонстрировали огромное терпение, но всему есть границы», — отметил польский политик.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинско-польские отношения могут усложниться из-за позиции Киева по ОУН-УПА*.

Ранее уже сообщалось, что в Польше вновь заговорили о том, что героизация бойцов УПА и прославление ее командира Богдана Шухевича (равно как и главы ОУН Степана Бандеры) вредит современным польско-украинским отношениям.

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* запрещенная в России экстремистская группировка