УДАР ПО ПЕНСИОНЕРАМ – УДАР ПО ВЛАСТИ Открытое письмо президенту РФ В. Путину

В последнее время в России расплодились так называемые Микрофинансовые организации (МФО), которым позволено принимать вклады или займы у населения под 18-30% год. При этом они действуют под контролем ЦБ России, инвестициям обеспечено страхование.

Этим воспользовались мошенники. Они набирают инвестиции, в основном у пенсионеров, обещая улучшить их жизнь, и с их деньгами исчезают.

Так, только мошенники МФО ООО «Внешэконом Финанс», офисы которой находились в Москве (Большой Козловский пер.,10, стр.1), Санкт-Петербурге (ул. Гороховая, д.44), Нижнем Новгороде, закрывшись в августе 2016 г., лишили тысячи пенсионеров миллиардов руб. При этом ЦБ РФ, включивший МФО «Внеш эконом финанс» в реестр ЦБ 09.06.2015 года (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 651503045006546), призванный вести надзор за её деятельностью, исключил её из реестра ЦБ 29.08.2016 г. (№ ОД-2854), то есть по факту после исчезновения её с деньгами пенсионеров. И тем не менее, в возникшей ситуации ЦБ РФ отказывается помочь потерпевшим, хотя как контролирующий орган по закону он должен нести ответственность.

Таким образом, доверившись циничным заверениям сотрудников ООО «Внеш Эконом Финанса» в их благородном стремлении помочь пенсионерам повышенными процентами, громкому названию организации и контролю за её деятельностью со стороны ЦБ РФ, а также тому, что их займы застрахованы компанией «Альфа-Страхование», являющейся, якобы, одной из крупнейших на рынке страховых услуг(которая тоже исчезла), тысячи инвесторов, в основном пенсионеров, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, лишились миллиардов рублей своих сбережений.

Офисы ООО «Внешэконом Финанса» закрылись в августе 2016г., и первые заявления от пострадавших поступили в Москве в ОМВД «Басманная» 3-4 сентября 2016г., но уголовное дело УД № 1601450122001212 было возбуждено лишь 30.09.2016г. Прошло уже 6 месяцев, а результатов фактически нет.

Заявления, Жалобы, Обращения (и ответы – отписки) направлялись в ОМВД России по Басманному району г. Москвы (начальник Ковтун В. В.) и Басманную межрайонную прокуратуру (надзор за следственными действиями ведет прокурор Синдеев А. Ю.). В Прокуратуру округа, в ГСУ УК РФ и ГУ МВД РФ. В Управление президента по обращениям граждан. Уполнономоченному по правам человека Москальковой Т.Н.

В Минюст РФ, в Прокуратуру г. Москвы, в Федеральную прокуратуру.

Однако до сих пор не произведено задержание ни ген. Директора ООО «Внеш Эконом Финанс» Кочева А.В, ни управляющего Тарасова, ни остальных злодеев, и даже не арестованы их счета.

Обращения пострадавших в Тверской районный суд г. Москвы, который по общим правилам подсудности должен заниматься этим делом, тоже не рассматриваются. Иски возвращаются под необоснованным предлогом, что в договорах указан Третейский суд. А Третейский суд не может рассматривать уголовные дела.

25.01.2017г. было подано Обращение пострадавших Председателю СК РФ Бастрыкину А.И. ( 1-я Фрунзенская, д.3а) с просьбой: взять расследование этого крупного дела под личный контроль, провести проверку следственных действий, выявить причины их неэффективности и принять меры к лицам затягивающим расследование Однако в ответном письме (30.01.2017 за № 221-р-3174-17/5854) пострадавшим в этом было отказано.

Всё вышеизложенное даёт основание считать, что следствие ведётся неэффективно и явно затягивается или даже саботируется, хотя мошенничество совершено в особо-крупном размере и должно было быть классифицировано по ч. 4 ст.159 УК РФ. Особенно неэффективны оперативно-розыскные действия (ОБЭП), от которых и зависит успех расследования. Надзор со стороны прокуратуры ведется ненадлежащим образом или его вообще нет. Потерпевшие вкладчики не исключают присутствия коррупционной составляющей в данном деле, что может быть связано с крупным коррупционным делом в нашей стране в конце 2016г (дело полковника Д.Захарченко и др.)

В связи с описанной ситуацией мы, потерпевшие от мошенничества ООО «Внеш Эконом Финанс», вынуждены обратиться к Вам, Владимир Владимирович, Президенту России – гаранту Конституции и прав человека в РФ, с открытым письмом и просьбой: помочь нам в нашей беде.

Циничный обман мошенниками пенсионеров и равнодушие и нежелание чиновников помочь им в беде – бьёт не только по самой бедной прослойке населения. Это – и удар по власти и политической стабильности в России. Если послушать голоса внешних и внутренних противников проводимого Вами возрождения России – как великого суверенного государства, то они для начала дестабилизации хотят одного: ухудшения социально-экономической ситуации в нашей стране. Иначе не получится вывести народ на Болотную площадь, улицы Москвы, Санкт-Петербурга для участия в акциях протеста. С этой целью они будут рады использовать и недовольство пенсионеров, пытавшихся сохранить свои накопления, но цинично ограбленных мошенниками.

От имени потерпевших пенсионеров Валерий Попов

06 марта2017 г. Член Союза писателей России

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110336/18296/-