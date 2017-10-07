Удар к 65-летию Путина: ИГИЛ, украинцы и Эль-Мюрид «сбили» вертолёт с российским генералом

В пятницу, 6 октября, медиа-крыло ИГИЛ заявило, что боевиками якобы был сбит боевой вертолёт ВКС РФ. По их словам винтокрылая машина разбилась в районе населённого пункта Шейх Хилал в сирийской провинция Хама

Любопытно, что украинские и российские либеральные пропагандисты переплюнули ИГИЛ*, радостно подхватив новость террористов, а дополнительно «сбив» генерал-лейтенанта Вязникова.

«Путину преподнесли «подарок» к 65-летию и уничтожили в Сирии очередного генерала, Александра Вязникова, убивавшего украинских матерей и детей» — таким заголовком радует украинского читателя Диалог.уа.

Скандально известный блогер «Эль Мюрид», специализирующийся на негативных статьях о военной операции в Сирии, заявил, что в результате крушения вертолёта мог погибнуть генерал Вооруженных сил России, именно на него и ссылаются самые правдивые в мире украинские СМИ.

«В подбитом сегодня вертолёте, возможно, находился генерал-лейтенант Вязников Александр Юрьевич. О нем сообщили ресурсы наших умеренных партнеров-террористов», — язвительно пишет интернет-пропагандист Мюрид о гибели своего соотечественника.

«По ряду сообщений он мог погибнуть (не подтверждено). Могут быть и другие пострадавшие — экипаж и сопровождающие генерала. Вертолет после падения был обстрелян. В общем, информация вся неподтвержденная, так как наше минобороны уже отчиталось про „все в полном порядке“», — добавляет «Мюрид».

«По сообщениям из Сухны, оборону там держат тоже наши. Похоже, что сирийцев уже не осталось вообще. На всех горячих участках и на юге, и на севере российские военные. Потерь, понятно, нет», — подытожил диванный аналитик, прозрачно намекая на обратное.

«Русская Весна» связалась с сослуживцами генерала, которые со стопроцентной уверенностью заявили, что с Вязниковым всё в порядке, он на связи и не имеет ни малейшего отношения к описанной аварии.

«Генерал-лейтенант Александр Вязников не является военным пилотом, а является одним из командиров Центра примирения враждующих сторон, он по определению не мог находиться в боевом Ми-28, совершившем вынужденную посадку», — подчеркнул собеседник РВ.

Отметим, что по открытой информации, сам Мюрид никогда не был в Сирийской Арабской Республике и не знает арабского языка. Чем вызвана его любовь к смакованию несуществующих и преувеличенных потерь и поражений российских. а такжеправительственных войск Сирии — неизвестно.

Как Эль-Мюрид «сжёг» Ка-52

Интересно, что 16 мая 2016 года «великий эксперт по Ближнему Востоку» заявлял, что на базе Т-4 «сгорели наши Ка-52». Он не постеснялся обнадежить своих читателей обещанием обнародовать фотографии, разумеется, этого не произошло.

Подчеркнем, что даже западные СМИ тогда писали о возможной потере в результате пожара модернизированных вертолетов Ми-24, но никак не о новейших «Аллигаторах» Ка-52.

В 2012 году блогер активно выступал за эвакуацию русских из Сирии, обвиняя российские власти чуть ли не в преступном бездействии, в последнее время горе-эксперт пишет о том, что Путин должен был ввести войска в 2012 году.

Как ранее сообщала «Русская Весна», в Минобороны РФ сегодня сообщили, что ударный вертолёт Ми-28 не упал, а совершил аварийную посадку по причине неисправности.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.