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«Убивай!»: Хулиган, ударивший корреспондента НТВ, выиграл на ринге у пермского журналиста (ВИДЕО)

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«Убивай!»: Хулиган, ударивший корреспондента НТВ, выиграл на ринге у пермского журналиста (ВИДЕО) | Русская весна

Футбольный фанат Александр «Колобок» Орлов победил журналиста из Перми Романа Четина в бою на ринге. 

Орлов — дебошир, который «прославился» тем, что ударил корреспондента НТВ в прямом эфире в День ВДВ. После этого коллега работника СМИ Роман Четин через соцсети вызвал Орлова на спарринг и получил согласие.

Бой прошел в формате боксерского поединка: четыре раунда по три минуты. Вес Четина на конец сентября составлял 96 килограммов, его оппонента — 111,25 килограмма, то есть оба бойца выступали в супертяжелом весе.

Практически весь поединок успешнее выглядел «Колобок», которого болельщики поддерживали, скандируя «Убивай!».

В результате он и одержал победу по очкам.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510345238

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