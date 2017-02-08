Убит Гиви…

Министерство обороны Донецкой народной республики сообщило о гибели командира батальона «Сомали» Михаила Толстых. Полковник, известный под позывным Гиви, скончался в результате теракта сегодня утром. На месте работает следственная бригада, выясняются обстоятельства произошедшего.

«Сегодня в 06:12 мск в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона «Сомали», полковник Михаил Толстых, известный как Гиви. Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа», — говорится в заявлении оборонного ведомства ДНР.

По некоторым данным, несколькими днями ранее Гиви получил ранение в ходе столкновений в районе Авдеевки.

«Гиви был легко ранен в ногу. Осколок прошёл по касательной, никаких жизненно важных органов не задел, на двигательных функциях не отразился», — приводит Интерфакс данные источника из окружения ополченца.

По информации источника Интерфакс в правоохранительных органах ДНР, Гиви погиб в собственном кабинете.

«В кабинете Михаила Толстых в Донецке прогремел взрыв и начался пожар. Гиви в этот момент находился на рабочем месте», — приводится сообщение источника.

В прокуратуре ДНР заявили, что по горячим следам удалось установить предполагаемых исполнителей теракта.

«Нам известно, что это за люди. Мы их найдём, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени», — приводит Интерфакс комментарий прокуратуры.

Ранее Михаил Толстых заявлял, что не намерен покидать ДНР, так как Донбасс — это его родина и он готов здесь умереть.

Михаил Толстых родился в Иловайске 19 июля 1980 года. После начала военной операции Украины в Донбассе принял участие в боях за Славянск и Иловайск, а также за аэропорт Донецка. Позывной Гиви Михаил выбрал в память о деде — у него были грузинские корни.

Гиви в рамках документального фильма RTД «Донецк глазами американца» рассказывал о боевых действиях на подступах к городу и сражении за аэропорт Донецка.

Обострение ситуации в Донбассе

За последние дни обстановка на линии соприкосновения враждующих сторон обострилась. По данным дипломатических источников, военное руководство Украины укрепило позиции на границе с Донбассом, с 10 по 23 января туда были направлены несколько батальонов и боеприпасы.

«Из Урзуфа под Донецк были переброшены три батальона полка «Азов», а на усиление 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады 26 января прибыл сводный отряд из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — приводит РИА Новости данные источника.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, со своей стороны, сообщила о приостановке восстановительных работ в Авдеевке в связи с нарушением режима прекращения огня. Представитель ополчения самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Матюшин рассказал ФАН, что «есть предпосылки штурма Авдеевки и создания так называемого Авдеевского котла».

Напомним, власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашённых ЛНР и ДНР, которые заявили о своей независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Гибель Моторолы

Напомним, 16 октября 2016 года в Донецке в результате взрыва самодельного взрывного устройства погиб ополченец Арсен Павлов, также известный как Моторола. Он был командиром батальона «Спарта».

Глава ДНР Александр Захарченко обвинил в причастности к этому убийству начальника управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Виталия Марикова, начальника СБУ Донецкой области Александра Куця, а также ряд сотрудников и представителей руководства и объединённого штаба СБУ.

В ноябре в министерстве госбезопасности самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщали о задержании шести членов украинской националистической группировки, причастных к убийству Моторолы

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109845/17111/-