Проишествия 

Убийство в армянском Гюмри: у подозреваемого проблемы с психикой?

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Российский военнослужащий Дмитрий Ялпаев. Иллюстрация: news.am

Следственный комитет Армении распространил сообщение в связи с убийством российского военнослужащего-контрактника в Гюмри. В нем говорится, что у предполагаемого убийцы, который в настоящее время задержан, ранее были обнаружены проблемы с психическим здоровьем.

Как отмечают в СК, подозреваемый во время службы в армии в ноябре прошлого года неоднократно совершал самовредительство, и с целью узкоспециализированного обследования был доставлен в психиатрическое отделение ереванского гарнизонного военного госпиталя.

В ходе экспертизы у него были выявлены признаки психического расстройства, он был признан ограниченно вменяемым, а впоследствии и демобилизован из армии.

Как ранее сообщало EADaily, в городе Гюмри в Армении сегодня, 22 апреля, был убит военнослужащий 102-й российской базы Дмитрий Ялпаев (1996 гр.). Согласно сообщению Южного военного округа, в состав которого входит дислоцированная в Армении российская военная база, убийство произошло на бытовой почве. Прокурор Ширакской области Карен Габриелян сообщил журналистам, что правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении убийства.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/22/ubiystvo-v-armyanskom-gyumri-u-podozrevaemogo-problemy-s-psihikoy

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