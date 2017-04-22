Убийство в армянском Гюмри: у подозреваемого проблемы с психикой?

Следственный комитет Армении распространил сообщение в связи с убийством российского военнослужащего-контрактника в Гюмри. В нем говорится, что у предполагаемого убийцы, который в настоящее время задержан, ранее были обнаружены проблемы с психическим здоровьем.

Как отмечают в СК, подозреваемый во время службы в армии в ноябре прошлого года неоднократно совершал самовредительство, и с целью узкоспециализированного обследования был доставлен в психиатрическое отделение ереванского гарнизонного военного госпиталя.

В ходе экспертизы у него были выявлены признаки психического расстройства, он был признан ограниченно вменяемым, а впоследствии и демобилизован из армии.

Как ранее сообщало EADaily, в городе Гюмри в Армении сегодня, 22 апреля, был убит военнослужащий 102-й российской базы Дмитрий Ялпаев (1996 гр.). Согласно сообщению Южного военного округа, в состав которого входит дислоцированная в Армении российская военная база, убийство произошло на бытовой почве. Прокурор Ширакской области Карен Габриелян сообщил журналистам, что правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении убийства.