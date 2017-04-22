Россия 

Убийство российского военного в Армении — подробности

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Убийство российского военного в Армении — подробности | Русская весна

Как ранее сообщала «Русская Весна»,  в армянском Гюмри, был убит российский военнослужащий. 

Стали известны подробности происшествия.

Как сообщили в Южном военном округе России убийство, по предварительным данным, носит бытовой характер. 

«По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве», — говорится в сообщении.

В округе уточнили, что 22 апреля около 17.00 местного времени неподалеку от воинской части гражданское лицо совершило покушение на жизнь военнослужащего-контрактника российской военной базы в Армении.

По информации военного округа, в результате ножевой раны военнослужащий скончался на месте. Подозреваемый в убийстве задержан полицией.

В связи с инцидентом ведется расследование командованием штаба военного округа совместно с местными правоохранителями.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492878932

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