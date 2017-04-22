Убийство российского военного в Армении — подробности
Как ранее сообщала «Русская Весна», в армянском Гюмри, был убит российский военнослужащий.
Стали известны подробности происшествия.
Как сообщили в Южном военном округе России убийство, по предварительным данным, носит бытовой характер.
«По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве», — говорится в сообщении.
В округе уточнили, что 22 апреля около 17.00 местного времени неподалеку от воинской части гражданское лицо совершило покушение на жизнь военнослужащего-контрактника российской военной базы в Армении.
По информации военного округа, в результате ножевой раны военнослужащий скончался на месте. Подозреваемый в убийстве задержан полицией.
В связи с инцидентом ведется расследование командованием штаба военного округа совместно с местными правоохранителями.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492878932