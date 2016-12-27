Убийство посла и крушение Ту-154: что общего?

Военно-политический эксперт Константин Щемелинин написал конспирологическую заметку о возможной взаимосвязи между убийством посла России в Анкаре и гибелью пассажиров самолета Ту-154 Минобороны РФ.

25 декабря 2016 года глава СБУ сказал: «Был ли это террористический акт или какая-то неисправность самолета, я думаю, говорить еще рано.

В любом случае, мне не нравится только тот факт, что, действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества».

Полагаю, что к таким заявлениям из спецслужб следует относиться со всей серьезностью, ибо службы государственной безопасности по роду своей деятельности должны знать больше, чем работники правоохранительных органов, независимые эксперты и прочие.

Итак, похоже, что СБУ связывает убийство русского посла в Турции и катастрофу самолета Ту-154 в единое целое. Кроме этого, глава СБУ считает, что эти два события, вероятно, будут иметь определенные последствия для всего мира.

Попробуем разобраться в этом заявлении.

Что общего между тем фактом, что посла РФ убили из пистолета, и падением самолета с деятелями искусства и журналистами? Посол был убит сознательно, прямо перед камерами; а самолет упал, по сегодняшнему мнению из Минтранса, по техническим причинам. Ничего общего!

Однако уже были высказаны версии о теракте или поражении Ту-154 из ПЗРК — если так и окажется в результате расследования, значит оба этих печальных события станут связанными насилием.

Теперь еще — Алеппо: убийца русского посла говорил про Алеппо, а самолет с артистами летел, в том числе, и для того, чтобы выступить с концертом в освобожденном Алеппо (по сообщениям СМИ. – прим. РВ).

А где погиб посол РФ? На фотовыставке, посвященной красоте России!

А что должны были делать погибшие артисты? Нести радость людям!

Таким образом, оба этих трагических события имеют еще одно, что их объединяет — это растоптанную радость, превратившуюся в трагедию.

Итак, гибель посла и падение самолета имеют два общих аспекта: Алеппо и растоптанную радость; но не исключен и третий аспект — насилие. Отсутствие насилия в падении самолета Ту-154 не позволяет говорить о каком-либо последствии для мирового сообщества, а вот наличие насилия складывает мозаику в единое целое, которое выглядит активно враждебным по отношению к России, и вот именно из-за этого-то и могут быть действительно серьезные последствия для мировой политики.

Но два случая — это еще не система, это может быть и случайность, а вот полноценная, видимая всем, система — это три случая! Время между гибелью посла и падением самолета составляет примерно неделю, поэтому если еще через неделю, то есть в районе Нового года в России произойдет что-то ужасное, тогда можно будет со 100% уверенностью говорить об активно действующих против РФ врагах.

В любом случае, гражданам России следует надеяться на работу ФСБ и на то, что благоразумие и стремление к миру возобладают.

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Константин Щемелинин, для «Русской Весны»