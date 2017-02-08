Убийство Гиви было осуществлено с помощью людей из его окружения, — эксперты

«Убийство одного из командиров ополчения Михаила Толстых — это попытка дестабилизировать ситуацию в Донбассе» — это комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Комбат, более известный по позывному Гиви, погиб утром 8 февраля.

Здание, где он находился, было обстреляно из огнемета «Шмель». В республике усилены меры безопасности, объявлен трехдневный траур.

Власти ДНР уверены — это был теракт, к которому причастны украинские спецслужбы.

Михаил Толстых (Гиви) родился в Иловайске. После начала боевых действий в Донбассе весной 2014-го, участвовал в боях за Славянск, Иловайск, донецкий аэропорт. Был ранен, на его жизнь несколько раз покушались.

Бронежилет и каску он надевал только тогда, когда приходилось оказываться на передовой.

Гиви не раз повторял — от судьбы не уйдешь.

И даже при таком мировоззрении фаталиста, внимание собственной сохранности командир «Сомали» все-таки уделял. Но относился к этому скорее — как к обязанности, которой требует устав и командование ДНР.

В расположении батальона «Сомали», как и положено, всегда находилась круглосуточная охрана — и караул, и видеонаблюдение, и даже противотанковые ежи. Но чудовищной диверсии все эти меры не смогли помешать.

По предварительной информации снаряд был выпущен с улицы из термобарического оружия «Шмель». Этот тип огнемета получил популярность еще во время войны в Афганистане.

По мнению, специалистов, такой выбор оружия как минимум оригинален — снаряд настолько мощный, что при своем 93-м калибре по фугасному воздействию не уступает 152-милиметровым артиллерийским снарядам.

«Шмель» выжигает всё живое на площади до 80 квадратных метров, при этом пробивая стены и заграждения.

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«Чтобы действовать таким образом — диверсантам необходима была актуальная информация о планировке здания и точном месте нахождения Гиви. А получить такие данные можно было только от людей из ближайшего окружения. К подобной акции нужно готовиться долго и без поддержки в тылу противника никак не обойтись», — рассказал Александр Мусиенко, полковник ГРУ.

«Я думаю, что, нет, я уверен, что там была группа прикрытия, я бы действовал именно так», — считает Алексей, полковник спецподразделения ФСБ.

Силовики говорят, что если задача поставлена, то её выполнение — лишь вопрос времени и средств. Ведь, как известно, убивают даже первых лиц государств.

После гибели комбата «Спарты» Арсена Павлова — военные ДНР и ЛНР по распоряжению командования усилили меры собственной безопасности. Но это не спасло от гибели на прошлой неделе командира народной милиции Олега Анащенко. Его автомобиль подорвался в центре Луганска. По предварительным данным расследования, диверсанты прикрепили взрывное устройство к днищу джипа.

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До этого, по такой же схеме были убиты Павел Дрёмов, Евгений Ищенко, Алексей Мозговой. Эта череда убийств силовиков в республиках — в первую очередь, прокол служб контрразведки ДНР и ЛНР.

«Убийство Гиви, безусловно, еще и серьезный психологический удар по ополчению. Тем более, в такой непростой период — ежедневного ожидания наступления со стороны ВСУ», — отметил Сергей Гончаров, президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

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