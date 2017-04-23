Убийцы российского военнослужащего в Гюмри будут наказаны: министр

Министр обороны Армении Виген Саркисян направил телеграмму своему российскому коллеге Сергею Шойгу, в которой выразил соболезнование в связи с гибелью военнослужащего российской военной базы Дмитрия Ялпаева.

В телеграмме, в частности, говорится: «Глубоко потрясен убийством военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри, контрактника Дмитрия Ялпаева. Выражаю самое искреннее сочувствие Вам, командованию Южного военного округа, 102-ой российской военной базы, а также родным и близким покойного.

Скорбя вместе с Вами, заверяю, что правительство Республики Армения предпринимает все шаги для полного выяснения обстоятельств убийства и наказания виновных».

Как ранее сообщало EADaily, в городе Гюмри в Армении накануне был убит военнослужащий 102-й российской базы Дмитрий Ялпаев (1996 гр.). Согласно сообщению Южного военного округа, в состав которого входит военная база, убийство произошло на бытовой почве. По подозрению в убийстве задержан 20-летний житель Гюмри.