Убийцей 12-летней девочки может оказаться ее родственник

Как ранее сообщало EADaily Московский СК возбудил уголовное дело по факту шокирующего убийства 12-летней девочки на юго-востоке столицы. Ее тело с колото-резаными ранениями было обнаружено в субботу 24 декабря в одной из квартир жилого дома по Ферганской улице. В квартире находились пожилая бабушка и 4-летний ребенок.

Становятся известны подробности громкого убийства. По данным телеканала РЕН ТВ, тело ребенка с ножевыми ранениями и многочисленными травмами было обнаружено в ванной комнате. При этом ребенку было нанесено как минимум пять ножевых ударов. Также на теле девочки были обнаружены следы от побоев.

Московские СМИ отмечают, что прибывшие на место преступления полицейские не обнаружили следов взлома на двери. Это может говорить о том, что девочка знала убийцу и сама открыла ему дверь либо у преступника были ключи от квартиры. При этом родственники девочки вначале пытались выдать убийство за суицид. Такие показания, по данным Life, изначально давала мать ребенка.

Однако позже женщина выдвинула другую версию, предположив, что преступление мог совершить бывший супруг ее сестры. Она рассказала, что мужчина регулярно угрожал ей самой и дочери, а также сестре. Мужчину разыскивает полиция.

Между тем соседи семьи, в которой произошла жуткая трагедия, рассказали журналистам Life, что именно мать обнаружила тело девочки. После чего и вызвала полицейских. По словам соседей, мать девочки работала сиделкой у пожилой женщины, собственницы квартиры. Взамен этого московская пенсионерка разрешила проживать в трехкомнатной квартире женщине с 12-летней дочерью, а также ее сестре с малолетним ребенком.

В свою очередь в Следственном комитете по Москве сообщили, что сейчас следователи устанавливают местонахождение остальных родственников в момент совершения преступления, а также тех, кто имел возможность попасть в квартиру. Идут стандартные следственные действия: допрашиваются родственники и соседи, назначен ряд судебных экспертиз.

Между тем источники в правоохранительных органах не исключают, что вероятный убийца может попытаться покинуть Россию. По некоторым данным, семья, в которой произошла жестокая расправа над 12-летней девочкой, приехала в столицу из Киргизии, и, возможно, именно на территории этого государства и попытается укрыться от правосудия преступник.