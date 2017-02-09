«Убийца Гиви» рассказал правду о шокирующем интервью «Новой газете» (ФОТО)

Публикация «Новой газеты» о том, что Гиви убили бойцы «Сомали», взорвала Рунет.

Между тем боец, на которого ссылается «НГ», отрицает факт общения с изданием.

«Новая газета» буквально взорвала Рунет материалом о том, что ответственность за убийство командира батальона «Сомали» взяли на себя его подчиненные.

Конкретно издание ссылается на беседу с добровольцем Игорем Мыльцевым, который сам связался с редакцией.

«Ему отомстил бы любой», — цитирует Мыльцева «НГ», называя от его имени обвинения властей ДНР в адрес украинских спецслужб «смешными».

Убийство командира Мыльцев называет местью сослуживцев, якобы брошенных Гиви во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года, говорится в скандальном материале.

Скриншот переговоров с Мыльцевым, приведенный в материале «Новой Газеты»

«Ридусу» удалось связаться с Игорем Мыльцевым, и он рассказал, что никогда не общался ни с кем из редакции «Новой газеты». Информационный вброс от его имени сделали неизвестные ему люди.

«Страничка была взломана в сентябре 2016, с 3 марта я по состоянию здоровья был уволен из рядов армии ДНР и с Гиви не пересекался никогда…» — сообщил он корреспонденту «Ридуса».

Эти же сведения подтвердила и собкор «Ридуса» в Донбассе Анна Долгарева. Военнослужащие батальона «Сомали» не знакомы с Французом, знакомые же с ним люди подтверждают взлом странички.

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Дмитрий Строганов

Ридус