Убеждение нации.

Золотов фигурирует в запутанных клубках взаимоотношений представителей власти, криминалитета, силовиков и бизнесменов. Рассказываем, как простой охранник бывшего мэра стал главой Национальной гвардии

В состав Национальной гвардии, о создании которой 5 апреля объявил Путин, могут войти до 400 тысяч человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванные источники. Собеседник агентства уточняет, что в 200 тысяч гвардейцев превратятся солдаты Внутренних войск, которые сейчас возглавляет Виктор Золотов, он же — новый командующий Национальной гвардии. Остальной штат наберут из специальных полицейских подразделений и ФГУП «Охрана».

ФГУП «Охрана», которое на коммерческой основе предлагает услуги по охране имущества граждан и организаций, как минимум с 2010 года по 2014 год возглавлял Роман Викторович Золотов — сын главного гвардейца России. В 2012-м «Охрана» оказалась замешана в громком коррупционном скандале, связанным с именем не менее скандального генерала Михаила Суходольского, который был снят президентом с должности главы петербургской полиции. Правда, тогда гендиректором предприятия называли не сына Золотова, а некоего Андрея Комиссарова.

У Виктора Золотова есть и дочь — Жанна. Она не была замечена в работе, связанной с силовыми ведомствами. Однако, как выяснил ФБК, в 2011 году Жанна смогла приобрести 500-метровую квартиру на Ломоносовском проспекте в Москве. Стоимость одного квадратного метра в этом доме превышает $10 тысяч. Это значит, что квартира дочери гвардейца можно оценить примерно в $5 млн.

Фамилия Золотова постоянно фигурирует в запутанных клубках взаимоотношений между властью, криминалитетом, силовиками и бизнесом.

Командующий новой Нацгвардией — редкий представитель федерального силового ведомства, который находится в дружеских отношениях с Рамзаном Кадыровым.

Чеченский лидер уже успел горячо приветствовать создание российской Национальной гвардии и объявить о готовности служить в ней. Неудивительно, ведь главный гвардеец Путина Виктор Золотов фактически ввел Рамзана Кадырова в «семью».

Илья Яшин в своем докладе «Угроза национальной безопасности» писал: «Кадыров и Золотов поддерживают давние отношения, глава Чечни неоднократно принимал высокопоставленного силовика у себя дома в кругу семьи. Благодаря Золотову глава Чечни имеет прямой выход на президента России. Именно по инициативе генерала президент РФ публично принял в Кремле Кадырова в день убийства его отца. Это во многом предопределило дальнейший политический рост Кадырова».

Виктор Золотов приехал к Кадырову осенью 2015 года, обеспечив тем самым его неприкосновенность в конфликте между главой Чечни и федеральными силовиками и в деле об убийстве Бориса Немцова.

Тот факт, что Виктор Золотов был уполномочен говорить от лица президента удивления не вызывает. С Путиным они познакомились еще в 1990-х во время работы в мэрии Санкт-Петербурга. Золотов тогда был начальников охраны Анатолия Собчака, а Владимир Путин — заместителем мэра. Телохранителем Путина в то время был Роман Цепов, одновременно руководивший охранным предприятием «Балтик-эскорт», которое предоставляло охрану Людмиле Нарусовой и Ксении Собчак. Так Путин начал тесно общаться с Золотовым, который стал его спарринг-партнером по дзюдо. Людмила Нарусова хорошо отзывалась о Викторе Золотове, особенно отмечая его преданность.

Видимо, это качество впечатлило и Владимира Путина, который забрал телохранителя своего бывшего начальника в Москву. Так Виктор Золотов стал начальником охраны президента и проработал в этом качестве 13 лет.

Борис Володарский, бывший чекист и историк российских спецслужб, считает, что Виктор Золотов оставался человеком Путина даже во время президентства Дмитрия Медведева. Историк полагает, что силовик скорее «присматривал» за Медведевым. Володарский связывает нового начальника Нацгвардии с серией убийств, которые, по его утверждению, при помощи ядов совершили советские и российские спецслужбы. «Это (убийство Литвиненко. — Открытая Россия) только один из эпизодов, поскольку в книге („Фабрика ядов КГБ“. — Открытая Россия) я рассматриваю довольно много случаев, — рассказывал Володарский. — Но случай с Литвиненко все-таки выдающийся по целому ряду причин. Применен неординарный яд, и самое главное: убийство вызвало необыкновенный мировой резонанс. Одна глава книги называется „Мертвые души. От Сталина до Путина“. Она посвящена личным телохранителям всех советских лидеров. Кульминация — начальник личной охраны Путина Виктор Золотов. Одновременно он является заместителем руководителя Федеральной службы охраны. За два срока Путина он продвинулся от полковника до генерал-полковника. Он вошел в самый тесный, в самый близкий круг Путина».

Имя Золотова упоминается в одном предложении со словом «яд» и в связи с гибелью Романа Цепова.

Золотов переехал в Москву и стал руководить охраной президента, а Цепов остался в Санкт-Петербурге, развивая компанию «Балтик-Эскорт» и имидж бизнесмена со связями, который может решить любые вопросы. В июне 2004 года он даже называл себя человеком, который имеет полномочия вести переговоры между Администрацией президента и акционерами компании ЮКОС. АП тогда возглавлял Игорь Сечин, с которым Роман Цепов действительно был знаком. Что произошло дальше, сказать трудно. Одни источники заявляли, что в ЮКОСе отказались вести переговоры с Цеповым, другие — что Цепов захотел войти в совет директоров компании и получить значительный пакет акций, «кусок не по себе». Но уже через три месяца после начала «переговоров» Роман Цепов был мертв. Считается, что его отравили большой дозой лекарства от лейкемии. На похоронах присутствовал генерал Виктор Золотов.

Последние три года Золотов как будто ушел на покой. Слухи, что генерал может сместить с поста главы МВД Владимира Колокольцева, так и не подтвердились — в 2013 году он возглавил Внутренние войска МВД.

Но от Владимира Путина его старый друг не отдалился, о чем свидетельствует местоположение недвижимости президента и Золотова.

У главы Нацгвардии есть дом в поселке Малая Калчуга, неподалеку от Ново-Огарево, а также дача в поселке Ящерово, всего в семи километрах от резиденции Путина «Валдай». Дом Золотова в Геленджике отделяет от другой резиденции президента 30 километров. Кроме того, генералу принадлежит шале в сочинском закрытом поселке «Поляна». У президента там недвижемости нет, но по соседству с Золотовым живет Любовь Кабаева — мама Алины Кабаевой.

Где бы не находился Владимир Путин, его главный гвардеец всегда рядом.

https://openrussia.org/post/view/14132/

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Глава Нацгвардии готовит запасной аэропорт в Британии.

http://kompromat1.info/articles/50232-londonskaja_dochj_viktora_zolotova

Известно, что у главы Росгвардии Виктора Золотова, охранявшего Ельцина на танке и Путина везде, где только можно, очень обеспеченная семья. Дома, квартиры, строительный бизнес. К части активов прямое отношение имеет дочь Золотова — Жанна, владеющая 500-метровой квартирой на Западе Москвы.

Но у Золотова есть еще одна дочь, которую он старательно скрывает, и совсем не из-за наследства или переписанной недвижимости. Все дело в образовании и месте жительства дочери, о которой первым написал декабрьский «Татлер», составив рейтинг самых завидных невест.

[tatler.ru, 06.12.2016, «Рейтинг Tatler: самые завидные невесты-2016»: Дарья Золотова. Закрома «Гугла» бережно хранят информацию о старших детях командующего нацгвардией Виктора Золотова: о дочери Жанне, супруге продюсера сериала «Воротилы» [Чечихин], и сыне Романе, брутальном актере одной роли в сериале «Честь имею!» с саунд­треком Игоря Корнелюка. О младшей же представительнице особо приближенного семейства выяснить хоть что-то под силу разве что Эдварду Сноудену. Instagram Дарьи совершенно секретен, а за распространение даже непорочащих сведений в журналах папой предусмотрено наказание в виде побивания ребенка этим самым журналом. Генерал бережет свою Дарью, как его гвардейцы — спокойствие нации. Проблема в том, что у Золотова сказочно красивая младшая дочь. Локоны, лицо, фигура как у супермодели. Учится одновременно в магистратуре Финансовой академии и в Вестминстерском университете. Точеные ножки в Facebook демонстрирует из Лондона, куда папины д’артаньяны пока не добрались — врезка К.ру]

Сейчас Дарье Золотовой 21 год. Когда она еще жила в Москве, папа устроил ее в престижную школу недалеко от своей работы — напротив «Балчуга».

Еще не закончив школу, Дарья стала моделью. Как полагается всякой приличной девушке, представляющей себя на подиуме, она завела Tumblr, но быстро к нему охладела. Архив с 2012 года сохранился.

А потом папа отправил дочку в Лондон, где она живет и учится в University of Westminster, ведя праздное и беззаботное существование в окружении такой же лондонской элиты, судя по странице в фейсбуке.

Летние каникулы в Санкт-Петербурге

Что дозволено Юпитеру (Золотову), не дозволено быку (Якунину). Такая вот национализация элит