У здания МВД в Киеве прошла акция «Казино внутренних дел» против Авакова

В Киеве под зданием МВД прошел митинг против подпольного игорного бизнеса, а также за отставку Авакова.

Участники отмечают, что, по их данным, МВД крышует и прикрывает игровой бизнес в Украине, который на сегодня запрещен.

Перед входом в МВД активисты поставили игровые автоматы и, в частности, поставили стол для игры в карты.

Метки по теме: госпереворот на Украине; Гражданская война на Украине; Евромайдан; митинг в Киеве; Украина

По материалам: http://news-front.info/2016/12/26/v-kieve-pod-zdaniem-mvd-proshel-miting-protiv-podpolnogo-igornogo-biznesa/