Сегодня, 7 февраля, у здания администрации президента Украины появился манекен с лицом Петра Порошенко и надписью: «Президент — лжец». По словам общественников, композиция призвана напомнить о невыполненных обещаниях президента о снятии неприкосновенности с судей.

«Активисты и антикоррупционеры установили у администрации президента памятник „Лжецу“ в ответ на обман Петра Порошенко, который публично обещал снять неприкосновенность с судей и разрешить их аресты, но на практике ввел всех в заблуждение — предложенные им изменения в конституцию защищают и покрывают судей- коррупционеров», — говорится в заявлении общественной организации «Центр противодействия коррупции».

Председатель правления организации Владимир Шабунин пояснил, что «законодательная норма о возможности задержания и ареста судьи, которая была внесена в конституцию летом, не работает». В качестве подтверждения он сообщил о задержании двух судей при получении взятки, которые в дальнейшем были отпущены на свободу из зала суда. «Президент обманул парламент и всех украинцев, потому что вместо отмены касты неприкасаемых судьи получили еще одного покровителя — Высший совет правосудия (ВСП), который трактует президентские нормы в пользу взяточников в мантиях «, — утверждает Шабунин.

Напомним, что в июне на Украине вступили в силу изменения в конституции, которые среди прочего предусматривают деятельность нового органа судебной власти — Высшего совета правосудия. Он должен осуществлять отбор судей для всех судов Украины на конкурсной основе, а его решения о назначении и увольнении судей должны утверждаться президентом. Конституционная реформа также лишала судей неприкосновенности. В конце января ВСП опубликовал разъяснение, согласно которому арестовать судью можно исключительно с согласия Совета. Общественники заявляют, что такая трактовка противоречит и конституции, и Уголовно-процессуальному кодексу Украины, позволяя судьям, задержанным во время совершения тяжких коррупционных преступлений, избегать ареста.