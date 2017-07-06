У Януковича есть план: полное интервью экс-президента

Бывший президент Украины Виктор Янукович не будет участвовать в судебном процессе над ним. Напомним, экс-главу государства обвиняют на родине в государственной измене.

Об этом пишет «КП.ру».

«Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен», — заявил Янукович.

Он также решил отозвать из процесса своих депутатов.

«В их (адвокатов) квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны», — отметил бывший президент Украины.

По его словам, под давлением президента Петра Порошенко на Украине приняли специальные законы о заочном осуждении, которые являются «прямым нарушением Европейской Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод».

«А как же они хотят судить меня, не получив никаких показаний ни от меня, ни от моих свидетелей? Это явно подтверждает факт политического преследования», — отметил Янукович.

При этом он подчеркнул, что отзывает своих защитников, но не выходит из борьбы за восстановление справедливости.

«Я хочу, чтобы граждане нашей страны жили в мире и уверенно смотрели в будущее, чтобы гордились не возможностью уехать с Украины, а перспективами жить в своей стране, растить детей, чувствовать себя защищенными и уверенно смотреть в будущее», — подытожил экс-президент.

В ходе пресс-конференции Виктор Янукович заявил, что считает процесс над собой незаконным.

Экс-президент Украины Виктор Янукович дал пресс-конференцию

Фото: Александр Коц

— Я не хочу принимать участия в этом театрализованном представлении под названием суд. Я этот суд не признаю. Я считаю его незаконным, — сказал Янукович журналистам.

Читайте также: ДНР и ЛНР скоро войдут в состав России, — донецкий депутат

— Более того, я считаю преступными действия той судейской коллегии, которая сейчас заседает в Оболонском суде. И мы соответствующее заявление будем подавать в правоохранительные органы для того, чтобы установить факт правонарушений, нарушений законов судьями Оболонского суда.

Дело — сфальсифицировано

По словам Януковича, уголовное дело против него сфальсифицировано, а нынешняя власть на Украине «не хочет, чтобы народ узнал правду».

— А почему она не хочет?

Потому что правда состоит в том, что власть сегодня хочет на меня положить вину за те провалы и преступления, которые они совершили за эти прошедшие три с половиной года. И прежде всего, конечно, это объявление войны собственному народу в Донбассе.

Решение Совета национальной безопасности и обороны, которое потом своим указом утвердил Турчинов, — заявил экс-президент Украины. — Нынешняя власть меня обвиняет в том, что война в Украине была развязана мной. Это неправда.

На вопрос «КП» о том, собирается ли экс-президент возвращаться в политику, Янукович заявил, что он из политики и не уходил, а главная его цель — добиться мира на Донбассе.

По словам Януковича, он хотел бы, чтобы Крым вернулся в состав Украины.

На Украине — цензура

Журналисты обратили внимание, что в зале нет их украинских коллег. По словам Януковича, журналистам из Украины «небезопасно принимать участие в таких встречах со мной на территории России».

— Ваши коллеги, к сожалению, находятся в таких условиях — очень небезопасных…

На самом деле в Украине преследуются средства массовой информации, им не дают работать. На самом деле работает цензура. На самом деле их заставляют освещать все так, как это выгодно власти. А всю остальную информацию блокировать самыми различными способами, — заявил Янукович.

Евросоюз вел двойную игру

По словам Януковича, события на Майдане стали результатом дезинформации о причинах, по которым правительство в ноябре 2013 года не смогло подписать Договор об ассоциации с Евросоюзом. Документ нес «огромное количество угроз экономике Украины и, по большому счету, нарушал наши национальные интересы».

— Мы посчитали убытки, которые принесет это соглашение, и они вылились приблизительно в 200 млрд долларов, — вспоминает Янукович. — Страдала практически вся наукоемкая промышленность, машиностроение, продукция которого реализовывалась в страны СНГ, России… По этим условиям мы закрывали для себя рынок России… Я внес простое предложение: давайте мы в треугольнике Украина — Россия — Евросоюз выпишем это соглашение, которое будет соответствовать нашим интересам. И пойдем на соответствующие компромиссы.

На консультации, по словам Януковича, планировалось выделить три-четыре месяца.

Читайте также: Киев повел себя на переговорах в Минске по-хамски, — политолог

— Европейский Союз выслушал наши предложения, — говорит экс-президент. — Но параллельно шла работа по дискредитации законной власти, по активизации действий Майдана. И мы немножко позже поняли, что решение было принято — применить силовой вариант и использовать для этого радикальные силы, которые были в Украине. Под влиянием этих стран западных был создан штаб, который управлял этим процессом, координировал действия Майдана, в одном из посольств.

Снайперы стреляли из зданий, которые контролировал майдан.

— Иностранные наемники и те, кто контролировал Майдан, организаторы Майдана, они организовывали как раз стрельбу снайперов. И эти снайперы стреляли как по бойцам «Беркута», внутренних войск, так и по бойцам Майдана.

Все это была провокация, которая была направлена на то, чтобы обвинить во всех бедах правоохранительные органы, руководителей и украинскую власть того времени, — заявил Виктор Янукович.

По словам экс-президента, в настоящее время есть множество документов, которые подтверждают его версию событий. В частности, съемки, которые есть в распоряжении СМИ, свидетельствуют о том, что стрельба велась «именно из зданий, которые были под контролем Майдана».

«Народ эту власть ненавидит»

По мнению Януковича, перспективы у нынешней украинской власти две: уйти мирным путем или получить «очень жесткие ответы».

— Есть шанс остановиться и мирным путем, как говорят, по-хорошему уйти, — говорит экс-президент. — Возможно, в этом случае у них будет какое-то будущее. Если они будут продолжать в этом духе творить беззаконие, то, что они сейчас делают, будут ответы очень жесткие. Они их получат.

По словам Януковича, «сегодня народ этой власти не верит, большинство народа. Есть радикальная часть, которая эту власть ненавидит и не приемлет».

Виктор Янукович заявил, что остается в политике и будет добиваться мира на Донбассе

Фото: Александр Коц

План завершения войны

По мнению Януковича, есть вполне реалистичный план, по которому можно придти к нормализации обстановки на Донбассе.

— Первое — прекращение войны. Второе — восстановление Донбасса. Третье — создание условий безопасной жизни для жителей на этой территории. Это создание широкой автономии с широкими правами в составе Украины, — считает Янукович.

По словам экс-президента, «заставить украинскую власть выполнять минские соглашения сегодня может и обязана Европа». А именно — Германия во главе с Ангелой Меркель.

Читайте также: Я бы очень хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, — Янукович

— Я думаю, что у нее хороший был бы здесь партнер — президент Макрон, который, мне так кажется, очень скоро наберет силу. А если присоединятся к этому процессу США, а я считаю, что они обязаны это сделать, потому что они несут ответственность за то, что произошло в Украине, предыдущая власть… Поэтому президент Трамп будет иметь возможность сделать этот шаг. И своим подопечным в Украине, как говорят, надавить на одно место, которое бы заставило их выполнить минские соглашения. Это будет правильно, это будет справедливо, — считает Янукович.

О личной жизни после изгнания

Журналисты попросили Януковича прокомментировать процесс обращения в суд по поводу «Ощадбанка» и конфискации $1 млрд 150 млн.

— Моя личная жизнь никак не связана с миллиардами «Ощадбанка», — заявил Янукович. — Я к ним никакого отношения не имел и не имею. Я четко понимаю, что это очередная авантюра новой власти это, это пиар-кампания…

Почему они не опубликовали решение суда? Что это за кипрские компании? Пусть они раскроют тайну мировому сообществу… У меня огромное количество сегодня документов, подтверждающих, что никаких у меня средств не было и нет нигде, ни в каких банках. Ни одного цента. Все финансовые разведки мира, которые работали на них, ничего не нашли. Рассказывают какой-то идиотизм. Где-то в Киргизии что-то я прячу. Мне нечего было прятать. Все, что у меня есть, находится на счетах «Сбербанка» Украины. И мне этого было достаточно.

По словам экс-президента, сейчас он живет скромно.

— Слава богу, сегодня никто мне не завидует. И тогда, и сейчас мне всего хватало. Конечно, я больше привык вести публичный образ жизни. Сегодня приходится такой образ жизни вести — более скрытый.

Александр Коц, Екатерина Болгова