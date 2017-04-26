«У вас неделя, чтобы покинуть Крым»

Фото: РИА Новости . Василий Батанов

«Наконец-то, внученька, у тебя русский дед», — вспоминала слова своего деда украинская телеведущая Маша Ефросинина, которые он озвучил ей после присоединения Крыма к России.

Тогда телеведущая призналась, что никто из её родных и близких, оставшихся жить в Крыму ни разу не заявили о том, что жить с тех пор стало хуже. Даже напротив, «с удовольствие наблюдают, как строится тот самый вожделенный мост», рассказывала Ефросинина журналу «Новое Время».

А вот на многочисленных украинских телеканалах, в эфире которых она вела различные политические программы, ей бы этой правды сказать никто не позволил. Громадянам и в голову не должно прийти, что пока электронные декларации властей напоминают бюджеты мини-государств, полуостров в оттенках российского триколора впервые чувствует себя как дома, развивается, гордится.

Поэтому приходящие на передачи украинские политики в своих речах не гнушаются популизмом, не боятся озвучить и самые радикальные идеи, грезя о том, как они отнимут полуостров у России и что будут делать с теми, кто получил российский паспорт. Политик Андрей Сенченко в эфире Львовского телеканала исключений на этот счёт никаких не делал.

«Вернуть Крым и восстановить там все, что было раньше, этот абсурдный заповедник никакого смысла не имеет. На мой взгляд, что мы должны сделать. Дать неделю на то, чтобы те, кто приехал в Крым на плечах оккупантов, покинули нашу территорию. Я имею в виду не тех, кто совершал преступления, репрессии против наших граждан, а тех, кто вместе с оккупантами приехали жить в наш Крым», — заявил Сенченко в эфире канала Zik.

Он также добавил, что перед крымчанами следует поставить сроки и условия: они должны определиться граждане какой они страны и задекларировать в письменном виде, что российского паспорта они не получали. Если же таковой имеется, заплатить огромный штраф.

Впрочем, самое фундаментальное заблуждение политика заключается в формулировке «вернуть Крым», потому что тот уже вернулся. Это случилось 16 марта 2014 года, а послемайданный, бандеровский режим, установленный в Киеве, прежде никогда судьбой полуострова не распоряжался и тем более уже никогда не будет.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/18313/-