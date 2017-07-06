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У украинской власти нет перспектив, — Янукович

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У украинской власти нет перспектив, — Янукович | Русская весна

Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что перспектив у нынешней власти на Украины нет.

«Перспективы у этой власти никакой нет. Я не всевидящий, но знаю, что большинство народа этой власти не верит. Есть радикальная часть, это люди с оружием, и как они будут себя вести — никто не знает», — сказал Янукович журналистам.

«У них (власти в Киеве) есть шанс остановиться и мирным путём, по-хорошему уйти. Возможно, в этом случае у них будет какое-то будущее. Если они будут продолжать творить беззаконие, ответы будут очень жёсткие», — добавил он.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499293188

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