У украинской власти нет перспектив, — Янукович

Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что перспектив у нынешней власти на Украины нет.

«Перспективы у этой власти никакой нет. Я не всевидящий, но знаю, что большинство народа этой власти не верит. Есть радикальная часть, это люди с оружием, и как они будут себя вести — никто не знает», — сказал Янукович журналистам.

«У них (власти в Киеве) есть шанс остановиться и мирным путём, по-хорошему уйти. Возможно, в этом случае у них будет какое-то будущее. Если они будут продолжать творить беззаконие, ответы будут очень жёсткие», — добавил он.

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