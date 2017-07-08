У США и России больше общего, чем различий, — Тиллерсон
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у Соединенных Штатов и России в настоящее время больше общего, чем каких-либо различий.
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
Аудиотрансляцию вел телеканал CNN.
«Скажу вам, по большей части наши цели совпадают. Как мы добьемся их, здесь у каждого свое мнение.
Но здесь гораздо больше общего, чем различий между нами», — отметил американский дипломат.
По словам Тиллерсона, США намерены выстраивать отношения с Россией именно на том, в чем две страны сходятся.
Глава Госдепартамента выразил мнение, что Москва и Вашингтон могут работать над преодолением разногласий и, возможно, в чем-то США прислушаются к России.
Он также заявил, что между Путиным и Трампом во время их первой встречи возникла «позитивная химия».
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499459229