У США и России больше общего, чем различий, — Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у Соединенных Штатов и России в настоящее время больше общего, чем каких-либо различий.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Аудиотрансляцию вел телеканал CNN.

«Скажу вам, по большей части наши цели совпадают. Как мы добьемся их, здесь у каждого свое мнение.

Но здесь гораздо больше общего, чем различий между нами», — отметил американский дипломат.

По словам Тиллерсона, США намерены выстраивать отношения с Россией именно на том, в чем две страны сходятся.

Глава Госдепартамента выразил мнение, что Москва и Вашингтон могут работать над преодолением разногласий и, возможно, в чем-то США прислушаются к России.

Он также заявил, что между Путиным и Трампом во время их первой встречи возникла «позитивная химия».

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