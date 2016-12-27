У рубля есть запас прочности

Несмотря на то, что Банк России активно вкачивает валюту в банковскую систему перед выходными, говорить о том, что валютный рынок России близок к тому, чтобы очередной раз утопить курс рубля было бы неверно.

Таким мнением с «Русской Весной» поделился ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

«Сразу после новогодних праздников на российский фондовый рынок может хлынуть очередная волна инвесторов, которые стремятся поучаствовать в русском ралли», — отмечает эксперт.

По его словам, оценить приток валюты будет сложно из-за того, что компании стали тщательно скрывать эти данные.

«Проблема в том, что теперь данные о том сколько реально было введено средств на российский рынок труда оценить сразу, так как компании стали скрывать эти цифры, с целью обезопасить своих клиентов от возможных санкций. Именно поэтому курс рубля может оставаться прочным еще долгое время, несмотря на довольно жесткие прогнозы», — считает Деев.

В то же время, эксперт отметил, что приток «горячих денег»– это фактор риска для российской валюты, и поэтому исключать быстрого ослабления рубля также пока не стоит.