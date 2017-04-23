У России есть все для контроля обстановки в Мировом океане

Военно-морской флот России располагает всеми средствами для контроля обстановки в любом районе Мирового океана, заявил в субботу в эфире телеканала «Россия 1» главком ВМФ России адмирал Владимир Королев.

«У Военно-морского флота есть все, чтобы контролировать обстановку в любом районе мирового океана», — сказал он, отвечая на вопрос отслеживает ли ВМФ России маневры военно-морских сил США.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон» войдет в Японское море через несколько дней.

На этой неделе американские военные сообщили, что «Карл Винсон» пробудет у берегов КНДР около месяца. Ранее Пентагон проинформировал, что авианосец направится в западную часть Тихого океана из Сингапура вместо предполагавшегося визита в Австралию.

Ситуация вокруг КНДР обострилась и с подходом к Корейскому полуострову ударной группы военных кораблей США, поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР.

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